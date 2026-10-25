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До 11 часова у Србији гласало 27.3 одсто бирача

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25.10.2026 11:40

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Кутија за гласачке листиће на једном гласачком мјесту у Србији, током ванредних избора 25. октобра 2026.
Фото: Tanjug/AP/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

У Србији је на ванредним парламентарним изборима до 11.00 часова гласало 27,3 одсто бирача, процјена је Центра за слободне изборе и демократију (ЦЕСИД).

Поређења ради, на ванредним парламентарним изборима 2023. године до 11.00 часова гласало је 15,1 одсто бирача, објављено је на налогу Цесида на друштвеној мрежи "Икс".

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Тагови :

Избори у Србији 2026

Избори у Србији

Ванредни избори у Србији

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