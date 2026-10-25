До 11 часова у Србији гласало 27.3 одсто бирача

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Србији је на ванредним парламентарним изборима до 11.00 часова гласало 27,3 одсто бирача, процјена је Центра за слободне изборе и демократију (ЦЕСИД).
Поређења ради, на ванредним парламентарним изборима 2023. године до 11.00 часова гласало је 15,1 одсто бирача, објављено је на налогу Цесида на друштвеној мрежи "Икс".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч3
Србија
2 ч0
Република Српска
3 ч1
Најновије
Најчитаније
13
33
13
17
13
13
13
08
12
59
Тренутно на програму