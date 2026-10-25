Аутомобилом ударио пјешака, није му било спаса: Возач побјегао

Аутор:АТВ редакција
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Синоћ око један сат послије поноћи на београдској општини Палилула, у насељу Борча, догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој је живот изгубио пјешак.
Како Телеграф незванично сазнаје, несрећа се догодила на углу Зрењанинског пута и Улице Рафаила Момчиловића. Према досадашњим информацијама, на обиљеженом пјешачком прелазу непознато возило ударило је мушкарца П. А. (1966. годиште).
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Од задобијених повреда несрећни човјек је преминуо на лицу мјеста.
Возач који је изазвао ову саобраћајну несрећу удаљио се са лица мјеста прије доласка полиције, а надлежни органи интензивно трагају за њим.
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