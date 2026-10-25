Logo

Аутомобилом ударио пјешака, није му било спаса: Возач побјегао

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
25.10.2026 10:10

Коментари:

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Синоћ око један сат послије поноћи на београдској општини Палилула, у насељу Борча, догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој је живот изгубио пјешак.

Како Телеграф незванично сазнаје, несрећа се догодила на углу Зрењанинског пута и Улице Рафаила Момчиловића. Према досадашњим информацијама, на обиљеженом пјешачком прелазу непознато возило ударило је мушкарца П. А. (1966. годиште).

Hitna pomoć

Регион

Младић (21) се срушио испред ноћног клуба и преминуо

Од задобијених повреда несрећни човјек је преминуо на лицу мјеста.

Возач који је изазвао ову саобраћајну несрећу удаљио се са лица мјеста прије доласка полиције, а надлежни органи интензивно трагају за њим.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Београд

Саобраћајна несрећа

преминуо мушкарац

Погинуо пјешак

Коментари (0)

Прочитајте више

Lisice zatvor pritvor

Србија

Пољак ухапшен на граничном прелазу: Пронађени револвер и муниција

4 ч

0
Полиција се суочава са демонстрантима у суботу, 24. октобра 2026. године, у Болоњи, у Италији.

Свијет

Полиција у Болоњи воденим топовима и сузавцем растјерала демонстранте

4 ч

0
Мушкарац држи нож

Србија

Сачекао мушкарца док је излазио из аута, па га претукао и избо због сата

5 ч

0
Самозвани врач осуђен на доживотни затвор: Одбио да говори на суду

Свијет

Самозвани врач осуђен на доживотни затвор: Одбио да говори на суду

5 ч

0

Више из рубрике

Парламентарни избори у Србији

Србија

Водич за гласање у Србији: Шта ако сте промијенили презиме или немате позив?

3 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Србија

Пољак ухапшен на граничном прелазу: Пронађени револвер и муниција

4 ч

0
Мушкарац држи нож

Србија

Сачекао мушкарца док је излазио из аута, па га претукао и избо због сата

5 ч

0
Ред испред једног гласачког мјеста на ванредним изборима у Србији, 25. октобар 2026.

Србија

Данас ванредни парламентарни избори у Србији

6 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

13

33

Њујоршка надбискупија исплатиће 800 милиона долара жртвама сексуалног злостављања

13

17

РИК објавио пресјек излазности: До 12 часова гласало 34,55 одсто бирача

13

13

Зашто је љубав послије 40. године најстабилнија

13

08

Дјевојчица (10) отишла у болницу због болова у стомаку: Ухапшен очух

12

59

Додик: Остварен вишедеценијски сан, завршава се тунел за ХЕ Дабар

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима