Данас ванредни парламентарни избори у Србији

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У Србији се данас одржавају ванредни парламентарни избори, на којима ће готово 6.5 милиона уписаних гласача бирати између 18 изборних листа, од којих је девет мањинских.
Бирачка мјеста се отворена су у 7.00, а затварају у 20.00 часова, а грађани могу да гласају уз важећу личну карту или пасош, на бирачком мјесту на којем су уписани у бирачки списак.
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Уколико се бирачи затекну на бирачком мјесту приликом затварања или непосредно испред њега, биће им омогућено да гласају, објављено је на сајту Републичке изборне комисије (РИК).
Прес конференција РИК-а планиране су у 8.00, 11.05, 13.05, 15.05, 17.05 и у 19.05 часова, а по потреби биће организоване и ванредне прес конференције.
Право гласа има 6.451.292 бирача, а гласање ће бити организовано на 8.392 бирачка мјеста.
Држављани Србије који живе у иностранству моћи ће да гласају на 93 бирачка мјеста у 37 држава, од чега на 28 у БиХ, а за гласање се пријавило 102.147 бирача, док ће гласање у иностранству бити завршено најкасније у 20.00 часова по времену у Србији.
На дан избора биће отворено и 29 бирачких мјеста у заводима за извршење кривичних санкција, а за бираче са подручја АП Косово и Метохија одређено је 60 бирачких мјеста у Врању, Куршумлији, Рашки и Тутину.
Бирачи који се на дан гласања налазе на одслужењу војног рока, војној вјежби, школовању или у војним јединицама и установама моћи ће да гласају на укупно 28 бирачких мјеста.
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Након провјере идентитета и да ли је бирач већ гласао, чланови бирачког одбора пронаћи ће га у изводу из бирачког списка, забиљежити његов долазак и обиљежити кажипрст десне руке спрејом, а потом му уручити гласачки листић и упутити га на мјесто за гласање.
Гласање се обавља лично, иза паравана који обезбјеђује тајност, бирач гласа заокруживањем редног броја испред назива једне изборне листе, након чега пресавија листић и убацује га у гласачку кутију.
Бирач који због неписмености, слабовидости, инвалидитета или другог разлога није у могућности да сам попуни гласачки листић има право да поведе помагача, који ће га попунити у складу са његовим упутствима.
РИК наводи да ће се и листић на којем је бирач погријешио сматрати важећим ако се са сигурношћу може утврдити за кога је гласао.
На бирачком мјесту и непосредно испред њега забрањено је истицање пропагандног материјала и симбола политичких странака и подносилаца изборних листа, као и неовлашћено снимање и фотографисање.
Забрањено је и неовлашћено задржавање лица која немају права и дужности у вези са спровођењем избора, употреба мобилних телефона и других средстава за везу, као и вођење неслужбених спискова бирача који су изашли или нису изашли на гласање.
Полиција и комунална милиција могу ући на бирачко мјесто док су на дужности само на позив предсједника бирачког одбора, уколико је нарушен ред и мир.
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Бирачки одбори дужни су да буду на бирачком мјесту сат времена прије отварања и да тамо остану током гласања и утврђивања резултата, а бирачко мјесто званично се отвара убацивањем контролног листића у гласачку кутију, у присуству првог бирача.
Ванредне парламентарне изборе расписао је 9. септембра тадашњи предсједник Србије Александар Вучић, након образложеног приједлога Владе Србије од 7. септембра и доношења одлуке о распуштању Народне скупштине.
Ово ће бити 15. парламентарни избори од увођења вишестраначја у Србији 1990. године и десети ванредни. Посљедњи парламентарни избори одржани су 17. децембра 2023. године.
(Срна)
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