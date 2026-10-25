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Србин напао бившу жену и ошишао је: Интервенисали специјалци

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25.10.2026 07:00

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Комби аустријске полиције.
Фото: Pexels

Држављанин Србије ухапшен је након бруталног напада на бившу жену у Бечу, а о озбиљности ситуације свједочи и интервенција специјалне јединице WEGA.

Како преносе медији, све је почело од његовог позива бившој жени да дође код њега у стан у бечком Маргаретену, да би потписао папире за развод.

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Када је жена стигла у стан око 19 часова да би окончала неуспјели брак, ситуација је потпуно ескалирала. Умјесто да потпише папире за развод, Србин је напао своју бившу супругу.

Одсјекао јој косу оштрим предметом

Одсјекао јој је косу оштрим предметом. Док је жена покушавала да побјегне, он јој је нанио још неколико посјекотина по леђима.

На крају је успјела да побјегне и потражила уточиште у стану пријатеља у Фаворитену, одакле је назвала полицију и хитну помоћ. Жена је добила медицинску помоћ, а затим је одведена у болницу.

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У међувремену , полиција, уз подршку специјалне јединице WEGA, стигла је у стан 45-годишњака и ухапсила га. Издата му је забрана приласка и привремена забрана ношења оружја. Тренутно се налази у притвору.

(Независне)

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Тагови :

Аустрија

физички напад

Развод брака

Полиција

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