Хрватска: Нестао осмогодишњи дјечак, полиција моли за помоћ

Аутор:АТВ редакција
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Полицијска управа осјечко-барањска објавила је податке о нестанку осмогодишњег дјечака Тхеа Вујичића, који се у понедјељак, 19. октобра 2026. године, самовољно удаљио с подручја боравишта у Осијеку.
Од тада му се губи сваки траг, а профил несталог дјечака објављен је и у Националној евиденцији несталих особа (НЕНО).
Тхео Вујичић рођен је 12. децембра 2017. године, има хрватско држављанство, пребивалиште му је у Вуковару, док му је пријављено боравиште у Осијеку.
Према подацима које је објавила полиција, дјечак је висок око 140 центиметара, витке је тјелесне грађе, има смеђу косу и смеђе очи.
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У тренутку нестанка на себи је имао: јакну, доњи дио тренирке сиве боје, сиве патике.
Нестанак се службено води у Полицијској управи осјечко-барањској, а полицијски службеници интензивно трагају за њим.
Из полиције апелују на све грађане који имају било каква сазнања:
"У случају да посједујете информације о овој особи, молимо вас да обавијестите најближу полицијску постају или назовете на број 192. Такође, информације можете доставити и путем е-маил адресе: nestali@nestali.hr."
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