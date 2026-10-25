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Хрватска: Нестао осмогодишњи дјечак, полиција моли за помоћ

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25.10.2026 07:11

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Нестао дјечак Тео Вујичић у Осијеку, Хрватска.
Фото: МУП Хрватске

Полицијска управа осјечко-барањска објавила је податке о нестанку осмогодишњег дјечака Тхеа Вујичића, који се у понедјељак, 19. октобра 2026. године, самовољно удаљио с подручја боравишта у Осијеку.

Од тада му се губи сваки траг, а профил несталог дјечака објављен је и у Националној евиденцији несталих особа (НЕНО).

Тхео Вујичић рођен је 12. децембра 2017. године, има хрватско држављанство, пребивалиште му је у Вуковару, док му је пријављено боравиште у Осијеку.

Према подацима које је објавила полиција, дјечак је висок око 140 центиметара, витке је тјелесне грађе, има смеђу косу и смеђе очи.

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У тренутку нестанка на себи је имао: јакну, доњи дио тренирке сиве боје, сиве патике.

Нестанак се службено води у Полицијској управи осјечко-барањској, а полицијски службеници интензивно трагају за њим.

Из полиције апелују на све грађане који имају било каква сазнања:

"У случају да посједујете информације о овој особи, молимо вас да обавијестите најближу полицијску постају или назовете на број 192. Такође, информације можете доставити и путем е-маил адресе: nestali@nestali.hr."

(Дневник.хр)

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Осијек

Хрватска

нестао дјечак

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