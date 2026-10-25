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Дневни хороскоп за 25. октобар: Рибе и Шкорпије посебно ће размишљати о љубави, а ви?

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25.10.2026 07:47

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Хороскоп
Фото: Pexels/Ксения Вохминцева

Недјеља, 25. октобар 2026. године, доноси прилику за преиспитивање осјећања, важне разговоре и нове одлуке.

Неким знаковима љубав ће бити у првом плану, док ће други размишљати о новцу, обавезама и плановима за наредну седмицу.

Ован

Љубав: Бићете директни и нестрпљиви, али партнер можда неће одмах разумјети шта желите да кажете. Умјесто расправе, изаберите искрен разговор. Слободни Овнови могли би привући пажњу особе која им се до сада чинила недостижном.

Посао и новац: Иако је недјеља, размишљаћете о обавезама које вас чекају. Немојте доносити финансијске одлуке на брзину.

Здравље: Вишак енергије усмјерите на шетњу или физичку активност.

Бик

Љубав: Потребни су вам сигурност и пажња. Ако сте у вези, мали знак љубави може поправити расположење и отклонити неспоразум. Слободни Бикови могли би се присјетити некога из прошлости.

Посао и новац: Добар је тренутак да размислите о буџету и плановима за наредну седмицу. Избјегавајте непотребне трошкове.

Здравље: Пријаће вам мир, квалитетан оброк и одмор без журбе.

Близанци

Љубав: Ријечи би данас могле имати већу тежину него што очекујете. Не извлачите закључке на основу једне поруке или нечијег ћутања. Слободним Близанцима могућ је занимљив разговор који ће пробудити радозналост.

Посао и новац: Идеја коју сте раније одбацили могла би поново постати актуелна. Запишите је, али коначну одлуку оставите за касније.

Здравље: Смањите вријеме пред екранима и направите паузу од свакодневне буке.

Рак

Љубав: Емоције ће бити наглашене, па бисте могли пожељети више блискости и разумијевања. Реците партнеру шта вам недостаје умјесто да очекујете да сам погоди. Слободни Ракови требало би да дају прилику новим познанствима.

Посао и новац: Не дозволите да туђе бриге постану ваша одговорност. Недјељу искористите за планирање и одмор.

Здравље: Пријаће вам вријеме проведено с породицом и људима уз које се осјећате сигурно.

Лав

Љубав: Привлачност и самопоуздање биће изражени, али пазите да жеља за пажњом не прерасте у расправу. Партнеру ће значити да га саслушате. Слободни Лавови могли би добити комплимент који ће им уљепшати дан.

Посао и новац: Размишљате о новим циљевима, али немојте трошити новац да бисте импресионирали друге. Најбољи планови су они који имају реалне темеље.

Здравље: Пронађите мјеру између активности и одмора.

Дјевица

Љубав: Не анализирајте сваку ријеч и сваки гест. Понекад је једноставан разговор бољи од дугог размишљања о томе шта је неко желио да каже. Слободне Дјевице могле би упознати особу преко пријатеља или кроз свакодневне активности.

Посао и новац: Дан је погодан за организацију обавеза и сређивање планова. Не морате све завршити одмах.

Здравље: Обратите пажњу на одмор и покушајте да се ослободите потребе да све држите под контролом.

Вага

Љубав: Љубав, односи и личне вриједности могли би бити у првом плану. Могуће је преиспитивање старе везе или разговор који ће разјаснити осјећања. Слободне Ваге нека не идеализују особу коју још не познају довољно.

Посао и новац: Размислите о томе да ли су ваш труд и вријеме правилно вредновани. Веће куповине оставите за тренутак када будете сигурнији у одлуку.

Здравље: Пронађите вријеме за себе и активности које вам враћају унутрашњи мир.

Шкорпија

Љубав: Интуиција би могла бити наглашена, али немојте сваку сумњу схватати као потврду да нешто није у реду. Ако сте у вези, отворен разговор може помоћи да отклоните недоумице. Слободне Шкорпије могле би осјетити снажну привлачност према особи која не открива све о себи.

Посао и новац: Добар је тренутак да размислите о плановима које још нисте спремни да подијелите с другима. Не откривајте све карте прије него што будете сигурни у свој сљедећи корак.

Здравље: Потребни су вам мир и предах од интензивних емоција.

Стријелац

Љубав: Недјеља доноси жељу за дружењем и промјеном рутине. Партнер би могао пожељети више заједничког времена, па пронађите активност која ће пријати обома. Слободни Стријелци могли би упознати некога у неформалном окружењу.

Посао и новац: Нове идеје дјелују примамљиво, али немојте обећавати више него што можете испунити. Планирајте наредну седмицу без претјераних очекивања.

Здравље: Боравак на отвореном помоћи ће вам да се ослободите напетости.

Јарац

Љубав: Озбиљне теме могле би доћи на дневни ред, али нема потребе да сваки разговор претворите у расправу о будућности. Покажите осјећања и дјелима, а не само испуњавањем обавеза. Слободни Јарчеви требало би да буду отворенији према новим познанствима.

Посао и новац: Размишљате унапријед и желите сигурност. Дан је добар за постављање приоритета, али не и за преузимање додатних обавеза из осјећаја дужности.

Здравље: Одвојите вријеме за опуштање и немојте занемаривати умор.

Водолија

Љубав: Могли бисте пожељети више слободе, али партнеру је можда потребна додатна пажња. Пронађите равнотежу између личног простора и заједништва. Слободне Водолије могле би привући особу с којом могу разговарати о необичним идејама.

Посао и новац: Креативност је ваша предност, али провјерите детаље прије него што се обавежете на нешто ново. Не ослањајте се само на први утисак.

Здравље: Промјена окружења и краћи одмор могли би вам поправити расположење.

Рибе

Љубав: Осјећања би могла бити снажнија него иначе, а прошлост би се могла вратити кроз успомену или поруку. Прије него што некоме пружите нову прилику, добро размислите о томе шта се заиста промијенило. Рибе које су у вези требало би да избјегавају ћутање као одговор на неспоразум и да партнеру јасно кажу шта их мучи.

Посао и новац: Нејасни договори могли би вас збунити, зато питајте све што вам није довољно прецизно. Не доносите одлуке под притиском.

Здравље: Мир, музика и довољно сна помоћи ће вам да повратите равнотежу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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