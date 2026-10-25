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У Бањалуци отворена сва три бирачка мјеста за ванредне изборе у Србији

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25.10.2026 08:35

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У Бањалуци су у 7 часова отворена сва три бирачка мјеста за ванредне парламентарне изборе у Србији, а гласање траје до 20 часова.
Фото: Срна

У Бањалуци су у 7.00 часова отворена сва три бирачка мјеста, гдје грађани могу до 20.00 часова гласти на ванредбим парламентарним изборима у Србији, речено је Срни у бирачком одбору Генералног конзулата Србије у Бањалуци.

Како је наведено, у Бањалуци има око 4.500 гласача, а процес гласања протиче у најбољем реду.

Грађани који су пријављени за гласање у Републици Српској и БиХ треба да са собом имају документа Србије, пасош или личну карту, у којима се види адреса пребивалишта у Србији.

Бирачка мјеста у Бањалуци организована су у Генералном конзулату Србије, у централној згради "М:тела" у Улици Вука Караџића и у ТК центру "М:тела", у близини парка "Младен Стојановић".

У БиХ је предвиђено гласање на 28 бирачких мјеста, а пријављено је нешто мање од 20.000 бирача, што је највећи број до сада.

У Србији се данас одржавају ванредни парламентарни избори, на којима ће око 6,5 милиона уписаних бирача гласати за нови сазив Скупштине.

За укупно 250 посланичких мандата бориће се кандидати са 18 изборних листа.

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бирачка мјеста

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