Наташа Беквалац шокирала изјавом: 'Нисам неки пјевач, власници преврћу очима кад ја да гостујем'

Аутор:АТВ редакција
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Наташа Беквалац годинама важи за једну од популарнијих пјевачица на музичкој сцени, а својим изјавама често успије да изненади публику и изазове бројне реакције.
Током учешћа у музичком такмичењу, у којем је чланица жирија, Наташа је једној од кандидаткиња упутила неочекиван савјет, а том приликом проговорила је и о сопственим пјевачким способностима.
"Ја и нисам неки пјевач, у смислу да имам не знам ни ја какве пјевачке способности. А ово није захтјевна пјесма. Али захтјева да си у причи", рекла је у ИДЈ Шоу.
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Током једног наступа у дискотеци, Наташа се обратила женама у публици и открила да власници клубова нису увијек одушевљени када треба да је ангажују.
"Власници дискотека и клубова углавном преврћу очима кад ја треба да им гостујем. Не воле ме јер кажу да долазе само жене, част изузецима, а жене, кажу, не троше. Нема великог пазара кад ја дођем. А ја бих да поручим драгим мојим женама да раде и да буду вриједне, да плаћају своје пиће и своје рачуне. Да моји наступи увијек буду пуни жена које имају своју лову. Ја ћу увијек пјевати пјесме само за жене. Молим вас, радите", поручила је Беквалчева.
Њене ријечи наишле су на одушевљење присутних дама, које су је подржале громогласним аплаузом.
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