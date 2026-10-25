Смијете ли преко границе с туђом банковном картицом? Ево шта треба да знате

Аутор:АТВ редакција
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Многи грађани Босне и Херцеговине који живе и раде у Њемачкој, Аустрији, Словенији и другим европским државама приликом доласка кући доносе различите ствари за чланове породице.
Међу њима се понекад нађе и банковна картица супружника, родитеља, дјеце или пријатеља.
Међутим, поставља се питање може ли ношење банковне картице која гласи на другу особу изазвати проблеме приликом преласка државне границе.
Само посједовање туђе банковне картице није аутоматски забрањено, али важно је разликовати њено преношење од кориштења.
Ако особа, на примјер, путује из Њемачке у Босну и Херцеговину и са собом носи картицу члана породице како би му је предала, то само по себи не представља царински прекршај.
Другачија је ситуација када неко користи картицу која гласи на другу особу, посебно за подизање готовине на банкомату или плаћање у трговинама.
Банке у својим општим условима пословања углавном прописују да банковну картицу може користити искључиво особа на чије име гласи. Таква правила постоје и код банака у Босни и Херцеговини и Хрватској.
Чак и када власник картице добровољно преда картицу члану породице и саопшти му ПИН, то не значи да је њено кориштење аутоматски дозвољено према уговору с банком.
Ако особа жели да супружник или други члан породице законито располаже средствима, банка може омогућити издавање додатне картице или други облик овлаштења, зависно од врсте рачуна и банкарског производа.
Важно је нагласити да банковна картица није исто што и готовина.
Према правилима Европске уније о контроли готовине, путници који улазе у ЕУ или излазе из ње морају пријавити готовину и одређене друге вриједности у укупном износу од 10.000 евра или више.
Међутим, новац који се налази на обичном банковном рачуну повезаном с дебитном картицом не сматра се физички пренесеном готовином само зато што путник носи картицу. Посебна правила могу се односити на одређене анонимне препаид картице.
То значи да особа која преко границе носи картицу повезану с рачуном на којем се налази, на примјер, 20.000 евра не мора аутоматски пријавити тај износ само због посједовања картице.
Гранична полиција и друга надлежна тијела могу проводити додатне провјере када постоје законски разлози за сумњу на крађу, превару, злоупотребу платног инструмента или друго незаконито поступање.
У таквој ситуацији путник може бити упитан коме картица припада, због чега је носи и на који начин је дошао у њен посјед.
Посебно осјетљива ситуација може бити када особа има више картица на различита имена, а не може објаснити њихово поријекло. То не значи да је аутоматски починила прекршај, али може бити разлог за додатну провјеру ако постоје и друге релевантне околности.
Закључак је да преношење туђе банковне картице преко границе није исто што и њено неовлаштено кориштење. Особама које носе картицу члана породице препоручује се да могу објаснити коме она припада и због чега је преносе, док за њено кориштење важе услови банке која ју је издала, преноси ГПМаљевац.
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