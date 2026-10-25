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Казаљке су помјерене, али ту није крај: Познато када нас чека нова промјена

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25.10.2026 07:24

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сат часовник аларм
Фото: Pexel/ Negative Space

Зимско рачунање времена почело је ноћас у 3.00 часа помјерањем казаљки на часовницима један час уназад.

Овај режим ће трајати до 28. марта 2027. године, када почиње љетно рачунање времена.

БиХ и Србија прате стандардно централно европско вријеме, док се током љетњег периода користи централно европско љетње вријеме. Ова пракса је усклађена са већином европских земаља.

ЕУ још није укинула сезонско помјерање часовника, иако је Европски парламент подржао ту измјену још 2019. године.

Земље чланице ЕУ нису успјеле да се усагласе у вези са тим да ли би љетно или зимско вријеме требало да постане трајни стандард, па је примјена ове одлуке одгођена до даљег, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

зимско рачунање времена

Вријеме

помјерање сата

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