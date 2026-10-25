Облаци се разилазе, али не задуго? Ево шта нас чека до краја дана

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској данас се очекује постепено смањење облачности и појава сунчаних периода, али ће касно послијеподне и увече са запада стићи ново наоблачење, уз могућу слабу кишу током ноћи.
Највиша температура ваздуха биће од 10 до 18 степени Целзијусових, док се у вишим предјелима очекује око шест степени.
Јутро ће бити облачно, уз повремену слабу кишу у појединим крајевима. Дуж ријека и по котлинама могућа је пролазна магла, док ће на крајњем југу доћи до постепеног разведравања.
Пријеподне се очекује постепено смањење облачности, па ће током дана бити и сунчаних периода. Касно послијеподне и увече са запада стиже ново наоблачење, које ће током наредне ноћи донијети пролазну слабу кишу. У Херцеговини ће остати суво.
Вјетар ће бити слаб и промјенљивог смјера или сјеверни. У Херцеговини и на планинама послијеподне и увече очекује се слаб до умјерен јужни вјетар.
У Бањалуци ће данас бити промјенљиво до претежно облачно, уз могућност слабе кише током јутра. Средином дана и послијеподне очекују се сунчани периоди, док ће увече доћи до новог наоблачења. Током наредне ноћи могућа је краткотрајна слаба киша. Максимална температура ваздуха биће око 13 степени Целзијусових.
Према подацима метеоролошких мјерења, најнижа јутарња температура од четири степена забиљежена је у Гацку, Кнежеву, Хан Пијеску и на Чемерну. У Сокоцу је измјерено пет степени, док су у Мраковици и Кнежеву забиљежене температуре од седам степени.
У Бањалуци је измјерено девет степени, колико је забиљежено и у Бијељини, Добоју, Приједору, Рудом, Српцу, Билећи и Вишеграду. У Требињу је температура износила 11 степени.
На сјеверу и сјевероистоку локално је падала слаба киша, док је у вишим предјелима била присутна магла. Вјетар је био слаб до умјерен, сјеверних смјерова.
Највише падавина у претходна 24 часа забиљежено је у Добоју, гдје је пало 30,9 милиметара кише. У Кнежеву је измјерено 22,6, у Шипову 19,1, а у Бањалуци 15,8 милиметара.
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