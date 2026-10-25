Пољак ухапшен на граничном прелазу: Пронађени револвер и муниција

Аутор:АТВ редакција
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Пољски држављанин ухапшен је на граничном прелазу Прешево, након што је полиција у његовом кампер возилу пронашла револвер са припадајућом муницијом - 38 комада барутних каписла и 58 гумено-металних куглица.
Пољак је ухапшен због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело недозвољено држање и ношење ватреног оружја, муниције и експлозивних материја, саопштено је из МУП-а Србије.
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Полиција га је ухапсила на излазу из Србије, у сарадњи са службеницима Управе царина, приликом прегледа кампер возила, којим је управљао осумњичени.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Врању.
(Срна)
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