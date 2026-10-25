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Расте број погинулих у нападу на православну цркву у Јордану

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25.10.2026 08:29

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Радници на чишћењу и други људи окупљају се испред Грчке православне цркве Светог Ђорђа, дан након што су наоружани нападачи отворили ватру током сахране у селу Хамуд, у јорданској губернији Карак, у суботу, 24. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Raad Adayleh

Број погинулих у оружаном нападу на грчку православну цркву у селу Хамуд, у провинцији Карак на југу Јордана, порастао је данас на девет, након што је један од повријеђених преминуо од задобијених рана, док безбједносне службе настављају потрагу за нападачима.

Министар здравља Јордана Ибрахим ал-Бадур изјавио је да се 27 повријеђених и даље лијечи у болницама, од око 40 особа које су рањене када су наоружани нападачи у петак отворили ватру на учеснике погребне церемоније у цркви.

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Јордански краљ Абдулах 2 предсједавао је у међувременом састанком јорданског Савета за националну безбједност, посвећеном разматрању напада, пренијела је Ал Џазира.

Краљевски двор саопштио је да је краљ осудио "срамни терористички чин" и поручио да ће правда стићи све за које се утврди да су умијешани у терористичке активности усмјерене против безбједности краљевине и њених грађана.

Он је истакао да су безбједност и животи грађана Јордана црвена линија и нагласио да држава неће попустити у настојањима да пронађе одговорне за напад и приведе их правди у складу са законом.

Абдулах 2 наложио је надлежним службама да одлучно одговоре на напад и предузму потребне мјере против свих који покушају да такве догађаје искористе за угрожавање безбједности земље или изазивање подјела међу њеним становништвом.

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Јордански краљ је такође нагласио да одговорности морају бити подвргнути сви који су подржали или оправдавали терористички напад, уз поштовање владавине права и једнаку примјену закона на све.

Абдулах 2 затражио је од владе и надлежних институција да преиспитају политике сузбијања екстремистичке идеологије и појачају напоре за искорјењивање њених извора, у координацији са вјерским ауторитетима.

Директор Управе за јавну безбједност Јордана Убејдалах ал Мајаите, изјавио је на конференцији за новинаре да су истрага и потрага за починиоцима у току.

Он је навео да је прерано доносити закључке о томе да ли су нападачи повезани са познатим групама у Јордану или изван његових граница.

Јорданске власти окарактерисале су напад као терористички чин који су починили екстремисти.

Хришћани у Јордану чине мањину, а у земљи се налази више вјерских локалитета које посјећују ходочасници из цијелог свијета.

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Провинцију Карак, у којој се догодио напад, одликују снажне племенске везе и вјерска разноликост. У њој живи већинско муслиманско становништво, уз хришћанску заједницу која са осталим становницима деценијама дијели заједнички друштвени простор и традицију суживота.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Јордан

Напад

погинули

Грчка православна црква

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