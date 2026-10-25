Држављанин БиХ оптужен да је симулирао тешку болест: Оштетио државу за 300.000 евра

Аутор:АТВ редакција
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Држављанин БиХ наводно је након можданог удара, а уз помоћ супруге и снахе, симулирао тешке здравствене тегобе како би незаконито остварио право на социјална давања у Аустрији.
Суд у Винер Нојштату тренутно разматра да ли је 60-годишњак након можданог удара само глумио тешка здравствена ограничења како би годинама примао новчану помоћ за његу и инвалидску пензију.
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Медији наводе да је ријеч о 60-годишњем држављанину БиХ, настањеном у јужном дијела Доње Аустрије, који је оптужен за тешку превару с циљем стицања имовинске користи у континуитету. На оптуженичкој клупи заједно са њим појавиле су се и његова 58-годишња супруга, као и 32-годишња снаха.
Према оптужници, мушкарац је између марта 2022. и октобра 2024. године током прегледа у Аустријском заводу за пензијско осигурање (ПВА) наводно глумио озбиљна здравствена ограничења. Конкретно, ради се о тешким проблемима са кретањем, уринарној инконтиненцији, као и значајним когнитивним поремећајима.
Тужилаштво полази од претпоставке да је своје тегобе свјесно преувеличавао или симулирао како би остварио већа социјална давања, односно виши степен права на његу. Између осталог, терети се да је током прегледа намјерно ходао уз помоћ специјалне ходалице.
Финансијске размјере случаја су значајне. Према оптужници, мушкарац је између априла 2022. и фебруара 2025. године, наводно незаконито, примио око 23.724 евра помоћи за његу, а између јануара 2023. и фебруара 2024. године додатних 23.073 евра рехабилитационог додатка.
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Томе се додаје око 21.208 евра инвалидске пензије, које је наводно примао између марта 2024. и маја 2025. године. Осим тога, терети се и да је покушао да оствари право на додатна социјална давања у знатном износу. Према наводима тужилаштва, укупна штета, односно планирана штета, премашује 300.000 евра. Међутим, значајан дио тог износа односи се на будуће исплате које су наводно биле планиране, а не на новац који је заиста исплаћен.
Према оптужници, у наводне преваре биле су укључене и двије жене. Супруга се терети да је током контролног љекарског прегледа у мају 2023. године дала нетачне информације о здравственом стању свог мужа.
Снаха је такође наводно давала нетачне податке током прегледа, а Заводу за пензијско осигурање (ПВА) достављала је погрешне информације о мјесту стварног живота и боравцима 60-годишњака у иностранству.
Поред тога, њој се ставља на терет и посебна превара у вези са социјалном помоћи. Наводно је годинама прећуткивала Окружној управи Нојнкирхена да живи у заједничком домаћинству са својим партнером. На тај начин је, према оптужници, неосновано примила укупно око 68.877 евра минималне социјалне помоћи, односно социјалне подршке.
Суђење је почело још 12. августа 2026. године, када су саслушани оптужени, њих троје. Прије два дана, 22. октобра, поступак је настављен пред Покрајинским судом у Винер Нојштату. Овога пута у центру пажње били су медицински налази и мишљења вјештака.
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Један вјештак Завода за пензијско осигурање изјавио је да су током прегледа 60-годишњака уочене контрадикције у симптомима које је показивао. Према његовим ријечима, тегобе које је описивао нису у континуитету давале досљедну и медицински увјерљиву укупну слику болести.
Како преноси Хеуте, у међувремену су достављена три медицинска извјештаја, који доносе различите закључке. Да ли и у којој мјери оптужени заиста пати од здравствених проблема остаје централно питање у поступку.
Баш због свега тога, пресуда није донесена 22. октобра. Суђење је одложено. За јуче је било заказано рочиште ради припреме још једног љекарског извјештаја, који је требало да пружи додатна појашњења у вези са здравственим стањем оптуженог.
(ЦрнаХроника)
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