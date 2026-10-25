Logo

Мелони: Право на протесте мора да буде загарантовано, али и право на безбједност

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
25.10.2026 07:58

Коментари:

0
Италијански премијер Гиоргиа Мелони говори на заједничкој конференцији за новинаре са премијером Норвешке Јонасом Гахр Стøреом, у Парквеиен-у, Осло, Норвешка, у четвртак, 17. септембра 2026.
Фото: Tanjug/Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix via AP

Италијанска премијерка Ђорђа Мелони изјавила је синоћ, након сукоба током протеста у више градова широм Италије, да право на демонстрације мора да буде увијек загарантовано, али и право грађана да безбједно живе у својим градовима.

"У том правцу иду и мјере које је прије неколико дана усвојио Савјет министара, како би држава имала ефикасније инструменте за спречавање насиља и онемогућавање преступницима и изгредницима да читаве градове претворе у поприште нереда", навела је Мелони на друштвеним мрежама, преноси Анса.

Пензионер

Свијет

Држављанин БиХ оптужен да је симулирао тешку болест: Оштетио државу за 300.000 евра

Она је истакла да безбједност мора да буде гарантована свима - онима који желе мирно да протестују, људима који раде и грађанима који желе да живе у својим градовима без страха, без остављања простора онима који траже сукоб и насиље.

Мелони је захвалила припадницима италијанских безбједносних снага који су и данас на улицама широм земље радили на заштити грађана и права на мирне протесте, упркос покушајима појединаца да изазову сукобе и нереде.

Посебно је захвалила министру унутрашњих послова Матеу Пјантедозију, префектима, квесторима и свима који су координисали и спроводили мјере одржавања јавног реда.

У Италији је током протеста у суботу у више провинција ухапшено девет особа, док је 87 пријављено полицији, а укупно 371 особа приведена је у полицијске станице ради провјера, међу којима је 110 малољетника и 69 страних држављана, саопштило је Одељење за јавну безбједност италијанске полиције.

Према подацима полиције, током контрола идентификоване су укупно 4.292 особе, преноси агенција Аднкронос.

glasanje izbori

Градови и општине

У Бијељини на вријеме отворена бирачка мјеста за изборе у Србији: Гласа 2.300 бирача

У Риму је јуче одржан Антиратни марш, који је организовала Антимперијалистичка алијанса под слоганом "Италија ван рата", а организатори су позвали на протест против рата, ремилитаризације и повећања војних издвајања, као и у знак солидарности са Палестинцима.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ђорђа Мелони

Италија

Протести

Коментари (0)

Више из рубрике

Држављанин БиХ оптужен да је симулирао тешку болест: Оштетио државу за 300.000 евра

Свијет

Држављанин БиХ оптужен да је симулирао тешку болест: Оштетио државу за 300.000 евра

1 ч

0
Комби аустријске полиције.

Свијет

Србин напао бившу жену и ошишао је: Интервенисали специјалци

2 ч

0
Илон Маск

Свијет

Маск: Украјинска војска користи "Старлинк" да убија људе

12 ч

0
Запаљен полицајац током протеста у Тирани.

Свијет

Забиљежен тренутак у којем су запалили полицајца: Жестоко насиље на улицама Тиране

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

08

Смијете ли преко границе с туђом банковном картицом? Ево шта треба да знате

09

06

Полиција у Болоњи воденим топовима и сузавцем растјерала демонстранте

08

58

Колико траје прилагођавање организма на зимско рачунање времена?

08

39

У Бугарској данас бирају предсједника

08

35

У Бањалуци отворена сва три бирачка мјеста за ванредне изборе у Србији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима