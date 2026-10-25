Мелони: Право на протесте мора да буде загарантовано, али и право на безбједност

Аутор:АТВ редакција
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Италијанска премијерка Ђорђа Мелони изјавила је синоћ, након сукоба током протеста у више градова широм Италије, да право на демонстрације мора да буде увијек загарантовано, али и право грађана да безбједно живе у својим градовима.
"У том правцу иду и мјере које је прије неколико дана усвојио Савјет министара, како би држава имала ефикасније инструменте за спречавање насиља и онемогућавање преступницима и изгредницима да читаве градове претворе у поприште нереда", навела је Мелони на друштвеним мрежама, преноси Анса.
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Она је истакла да безбједност мора да буде гарантована свима - онима који желе мирно да протестују, људима који раде и грађанима који желе да живе у својим градовима без страха, без остављања простора онима који траже сукоб и насиље.
Мелони је захвалила припадницима италијанских безбједносних снага који су и данас на улицама широм земље радили на заштити грађана и права на мирне протесте, упркос покушајима појединаца да изазову сукобе и нереде.
Посебно је захвалила министру унутрашњих послова Матеу Пјантедозију, префектима, квесторима и свима који су координисали и спроводили мјере одржавања јавног реда.
У Италији је током протеста у суботу у више провинција ухапшено девет особа, док је 87 пријављено полицији, а укупно 371 особа приведена је у полицијске станице ради провјера, међу којима је 110 малољетника и 69 страних држављана, саопштило је Одељење за јавну безбједност италијанске полиције.
Према подацима полиције, током контрола идентификоване су укупно 4.292 особе, преноси агенција Аднкронос.
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У Риму је јуче одржан Антиратни марш, који је организовала Антимперијалистичка алијанса под слоганом "Италија ван рата", а организатори су позвали на протест против рата, ремилитаризације и повећања војних издвајања, као и у знак солидарности са Палестинцима.
(Телеграф)
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