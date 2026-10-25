Самозвани врач осуђен на доживотни затвор: Одбио да говори на суду

Аутор:АТВ редакција
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Више од шест година након нестанка Лејле Кавет на Флориди, Шенон Рајан осуђен је на доживотни затвор без могућности условног отпуста због њеног убиства. Док породица моли за одговоре о томе шта се догодило младој мајци и гдје се налазе њени посмртни остаци, Рајан је одбио да проговори пред судом.
Рајан, који се представљао као врач, осуђен је у петак, 23. октобра, објавили су ЦБС Мајами, НБЦ 6 Мајами и лист „Соутх Флорида Сан-Сентинел“. Порота га је у септембру прогласила кривим за убиство другог степена.
Кавет је имала 21 годину када је нестала у јулу 2020. године. Њено тијело никада није пронађено.
Током рочишта за изрицање казне, одржаног у петак, чланови њене породице замолили су Рајана да открије шта се догодило, надајући се да ће коначно моћи да преузму њене посмртне остатке и достојно је сахране, пише магазин „Пипл“.
„Моја сестра је била много више од жртве. Била је ћерка, сестра и, што је најважније, мајка“, рекла је њена сестра Џина Кавет пред судом, преноси ЦБС Мајами.
Њен брат, Кертис Кавет Млађи, такође је позвао Рајана да открије истину.
„Желим истину. Желим да знам шта си урадио мојој сестри. Желим да знам гдје се она налази“, рекао је он, преноси ЦБС Мајами.
На рочишту је прочитана и изјава сина нестале жене, Камдина, који је имао само двије године када је пронађен како сам лута улицама Мирамара на Флориди, недуго након нестанка мајке.
Камдин сада има осам година, а његову изјаву пред судом прочитао је представник службе за подршку жртвама.
„Не сјећам се много тога у вези са мамом јер сам био веома мали“, наводи се у његовој изјави, преноси ЦБС Мајами.
„Волио бих да је овдје да можемо да идемо у Доливуд, да заједно возимо моторе за теренску вожњу и једемо суши“, поручио је дјечак.
Рајан (44) одбио је да се обрати суду прије изрицања казне, наводи овај медиј. Планира да уложи жалбу на пресуду, а за подношење одговарајућег захтјева има 30 дана, према наводима медија.
Кавет је боравила на југу Флориде, гдје је дошла из Џорџије, када је нестала. Посљедњи пут је виђена 25. јула 2020. године, а њен син пронађен је сам наредног дана.
Њен бијели пикап „шевролет“ касније је пронађен на паркингу продавнице „Волмарт“, у близини границе између Мирамара и Холивуда на Флориди.
Будући да тијело није пронађено, тужилаштво је случај градило на основу посредних доказа и снимака надзорних камера.
У судским документима, на које су се позивали медији у ранијим извјештајима, описани су снимци на којима се види како Рајан носи велику кесу за смеће до контејнера на бензинској станици у близини мјеста на којем је Кавет посљедњи пут виђена.
Истражитељи су такође навели да је у вријеме њеног нестанка куповао предмете попут кеса за смеће и средства за уклањање мириса из тепиха.
Рајан има и раније пресуде за кривична дјела у Алабами, укључујући провалу трећег степена и противправно обијање и улазак у возило. Његови адвокати тврдили су да те пресуде не би требало узети у обзир приликом одређивања категорије казне, према судским документима које је прегледао магазин „Пипл“.
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