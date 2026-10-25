Минић: Мој рад и у наредне четири године биће у потпуности у служби отаџбине

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе и новоизабрани предсједник Републике Српске Саво Минић поручио је да ће његов рад и у наредне четири године бити у потпуности у служби отаџбине.
"Отаџбина је давно одредила моје дјеловање у политици и животу", написао је Минић на друштвеној мрежи Икс.
Он је истакао да је почаствован позивом да гостује у поткасту "Отаџбина" и управо ту да свој први интервју након избора и освајања предсједничког мандата.
Почаствован сам позивом да гостујем у подкасту „Отаџбина“ и управо ту дам свој први интервју након избора и освајања предсједничког мандата. Отаџбина је давно одредила моје дјеловање у политици и животу. Мој рад и у наредне четири године биће у потпуности у служби отаџбине. Меморијалном центру Републике Српске одајем признање за посвећен рад на очувању истине о страдању и жртви српског народа за Републику Српску. Свако сачувано име и свако забиљежено свједочење дио су историјске грађе и опомена колика је цијена слободе.— Саво Минић (@minic_savo) October 25, 2026
"Меморијалном центру Републике Српске одајем признање за посвећен рад на очувању истине о страдању и жртви српског народа за Републику Српску", рекао је Минић.
Он је додао да су свако сачувано име и свако забиљежено свједочење дио историјске грађе и опомена колика је цијена слободе.
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