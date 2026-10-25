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Минић: Мој рад и у наредне четири године биће у потпуности у служби отаџбине

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25.10.2026 11:11

Коментари:

3
предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Владе и новоизабрани предсједник Републике Српске Саво Минић поручио је да ће његов рад и у наредне четири године бити у потпуности у служби отаџбине.

"Отаџбина је давно одредила моје дјеловање у политици и животу", написао је Минић на друштвеној мрежи Икс.

Он је истакао да је почаствован позивом да гостује у поткасту "Отаџбина" и управо ту да свој први интервју након избора и освајања предсједничког мандата.

"Меморијалном центру Републике Српске одајем признање за посвећен рад на очувању истине о страдању и жртви српског народа за Републику Српску", рекао је Минић.

Он је додао да су свако сачувано име и свако забиљежено свједочење дио историјске грађе и опомена колика је цијена слободе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саво Минић

Република Српска

Коментари (3)

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