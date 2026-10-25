Додик: Стало ми је да стабилне и мирне Србије, која воли и поштује Српску

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик изјавио је данас у Бањалуци да му је стало до стабилне и мирне Србије, која је посвећена развоју и добрим односима са Републиком Српском, која поштује и воли Републику Српску и разумије њен положај.
"Стало ми је до Србије која је гарант не само Дејтонског споразума, него укупни гарант опстанка и развоја саме Републике Српске", рекао је Додик новинарима након што је гласао на ванредним изворима за Народну скупштину Србије.
Додик је истакао да је данас важан дан за Србију, те да је сарадња са Србијом кључна за Републику Српску.
"Ми смо усмјерени ка добрим односима годинама, и настојимо да својим односом према самој Србији покажемо да нам је стало до Србије која је снажна и јака. Србија коју желе њени непријатељи је слаба, нејака, подређена и поданичка, а Србија која је суверена је наша снага", нагласио је Додик.
Према његовим ријечима, Србија је посљедњих година учинила озбиљан напредак и несумњиво би требало да настави свој пут ка даљем развоју и стабилности, као и међународном јачању свог положаја.
Додик је рекао да је неприхватљиво што се у дијелу јавности у Србији ствара хистерија када је у питању гласање грађана Републике Српске.
"Сама чињеница да постоје такви у Србији није нова. Ми овдје далеко више поштујемо и волимо Србију. Наравно, многи људи у Србији знају шта је Република Српска и стало им је до Републике Српске", рекао је Додик и додао да је било каква цензура неприхватљива.
Додик је рекао да је "прича о геноцидашима" вокабулар преузет од Сарајева, што говори о томе да су они на фону тих идеологија и тих политика.
"Позивам људе из Републике Српске да остану мирни. Већинска Србија воли Републику Српску, а готово читава Република Српска воли Србију, и то је нешто што ће остати, неће бити промењено, без обзира на те разне носиоце девијантних приступа који су неприхватљиви са било ког становишта", поручио је Додик.
Додик је рекао да је Република Српска увијек на својој страни и на страни Србије.
"Грађани Републике Српске који имају двојно држављанство, имају право да одлуче о својој политичкој вољи. Нико није правио анкете, нико није вршио притиске. Сви имају право да гласају, сви имају право да се опредијеле", навео је Додик.
Додик је поновио да сви у Републици Српској треба да имају право на аутоматско двојно држављанство, јер је то једино исправно.
"Вјерујем да ћемо са новом старом влашћу договорити да то урадимо што је прије могуће", истакао је Додик.
(Срна)
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