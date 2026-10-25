Забијелио снијег на појединим планинама у БиХ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Иако календарски још траје јесен, на појединим планинама у БиХ већ су почеле сњежне падавине.
Температуре у вишим предјелима све су ниже, а сњежне падавине најављују период у којем ће зимски услови све чешће долазити до изражаја. Док се у нижим крајевима јесен још увијек осјети кроз промјењиво вријеме и хладнија јутра, планине већ попримају прве зимске обрисе.
Регион
Преминула шеста жртва пожара код Омиша
Бјелашница, Бусовачка планина, Брусница и Блидиње међу подручјима су на којима се снијег посебно ишчекује, како због природних љепота и планинског туризма, тако и због почетка припрема за зимску сезону. Према снимцима које је објавила Фејсбук страница БиХ метео - инфо, на ова четири локалитета забиљежен је и први бијели покривач на тлу.
Прве пахуље уједно су и упозорење свима који планирају боравак на планинама да прате временске прилике и стање на путевима. У случају нових падавина, на појединим дионицама могући су отежани услови за вожњу, нарочито на вишим пријевојима и изложеним планинским цестама.
Свијет
Аустрија: Србин тешко повријеђен у саобраћајној несрећи
С обзиром на промјењиве јесење прилике, важно је пратити најновије прогнозе метеоролога, посебно када је ријеч о температурама, падавинама и могућности нових сњежних епизода.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
13
17
13
13
13
08
12
59
12
56
Тренутно на програму