Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Централна изборна комисија БиХ је на 82. сједници одржаној синоћ донијела Одлуку о утврђивању и објављивању резултата Општих избора у БиХ 2026. године.
Одлука о утврђивању и објављивању резултата Општих избора у БиХ 2026. године ступа на снагу даном доношења и објављена је на интернет страници Централне изборне комисије и сматраће се да је даном објаве иста достављена свим учесницима у изборном процесу.
На интернет страници су објављени и Утврђени резултати Општих избора 2026. године.
Предсједник Рeпублике Српске ће бити Саво Минић (СНСД), а потпредсједници Рамиз Салкић (СДА) и Игор Балукчић (ХДЗ 1990).
Српски члан Предсједништва БиХ ће бити Жељка Цвијановић (СНСД), бошњачки Денис Бећировић (СДП) и хрватски Даријана Филиповић (ХДЗ БиХ).
Што се тиче НСРС, СНСД има 34 од 83 мандата. ПСС је на 12 мандата, а СДС на 10. Уједињена Српска, коалиција ДНС-НПС и коалиција СП-ДЕМОС и НДП имаће по пет мандата, Листа за правду и ред и СПС имат ће по четири мандата, Коалиција за државу је на три мандата, а Републичка странка Српске имаће један.
Што се тиче Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, СДА ће тамо имати девет мандата, СНСД шест, СДП БиХ пет, ХДЗ БиХ четири, СБиХ три, ДФ, НиП, СДС и ПСС по два, а један мандат ће имати Наша странка, НЕС, Уједињена Српска, Листа за правду и ред, ХДЗ 1990, ДНС-НПС и СП-ДЕМОС.
Одредбе из чланова 10.1 став (3) и 11.1 став (2) Изборног закона БиХ о најмањој заступљености конститутивних народа у Представничком дому Парламента Федерације БиХ и Народној скупштини Републике Српске биће имплементиране прије доношења Одлуке о потврђивању резултата избора, с тачним навођењем имена кандидата и изјашњењем о припадности конститутивном народу из члана 4.19 Изборног закона.
Захтјеви за поновно бројање гласачких листића подносе се Централној изборној комисији БиХ у року од 72 часа од дана када је Централна изборна комисија БиХ објавила утврђене изборне резултате, у форми и под условима како је прописано одредбама члана 5.30 Изборног закона, као и приговор на тачност објављених резултата избора.
У складу с чланом 6.9 став (1) и (2) Изборног закона БиХ против Одлуке о утврђивању и објављивању резултата Општих избора у БиХ 2026. године може се путем Централне изборне комисије БиХ поднијети жалба Апелационом одјелу Суда БиХ у року од два дана од дана објаве одлуке на интернет страници Централне изборне комисије БиХ.
Захтјеви за поновно бројање гласачких листића, приговори на објављене резултате и жалбе на Одлуку о утврђивању и објављивању резултата Општих избора у БиХ 2026. године се достављају искључиво путем факс апарата на број 033/251-329, електронском поштом на е-маил адресу zzov@izbori.ba или лично у сједиште Централне изборне комисије БиХ (Сарајево, ул. Данијела Озме 7).
Дан 25.10.2026. године (недјеља) је радни дан у Централној изборној комисији и исти се рачуна у рокове за подношење захтјева за поновно бројање гласачких листића, приговора и жалби. Предметни поднесци могу бити непосредно предати у писарници Централне изборне комисије на наведени дан у времену од 08.00 до 16.00 часова.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
09
08
09
06
08
58
08
39
08
35
Тренутно на програму