Аустрија: Србин тешко повријеђен у саобраћајној несрећи

Аутор:АТВ редакција
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Држављанин Србије (32) задобио је тешке повреде у саобраћајној несрећи која се догодила јуче, на магистралном путу Б171 у аустријској покрајини Тирол, недалеко од мјеста Бух.
До несреће је дошло око 6.30 сати док се мушкарац пјешке кретао из правца Шваца према истоку. Како наводе из полиције, он је непосредно прије уласка у насељено подручје Буха изненада ступио на коловоз.
У том тренутку из истог смера наилазио је аутомобил којим је управљао 33-годишњи мушкарац. Возач, према досадашњим полицијским наводима, није успио на вријеме да заустави возило и избјегне ударац.
Србија
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На мјесто несреће стигла је екипа Хитне помоћи, која је повријеђеном мушкарцу пружила прву помоћ. Потом је превезен у окружну болницу у Швацу ради даљег лијечења. Возач аутомобила и његов сувозач прошли су без повреда, док је на возилу настала знатна материјална штета, пише Хеуте.
Аустријска полиција наставља истрагу како би утврдила све околности несреће. Додатне информације о здравственом стању повријеђеног држављанина Србије за сада нису саопштене.
(Курир)
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