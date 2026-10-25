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Нападнута мајка Александра Вучића у Београду

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25.10.2026 12:40

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Предсједник Србије Александар Вучић почео је у 20 часова обраћање јавности из зграде Генералног секретаријата предсједника Републике. Обраћању Вучића присуствују предсједница Скупштине Србије Ана Брнабић, премијер проф. др Ђуро Мацут
Фото: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Мајка носиоца листе и првог на листи "Александар Вучић - Уједињена Србија", Ангелина Вучић, физички и вербално је нападнута у Београду, у близини Каленић пијаце, непосредно након гласања.

Према писању медија, група млађих мушкараца вријеђала је Ангелину Вучић (80), гурала је и поцијепала кесе са намирницама које је носила са собом.

Поводом овог догађаја огласила се Српска напредна странка (СНС), која је најоштрије осудила, како је наведено у саопштењу, физички и вербални напад.

Из СНС-а су поручили да нико не смије бити мета насиља због политичких разлика, те затражили хитну реакцију надлежних органа, утврђивање свих околности и позивање на одговорност особа које су учествовале у инциденту.

"Ангелина Вучић пријавила је напад полицији, а ми очекујемо да институције поступе без одлагања, професионално и у складу са законом", наведено је у саопштењу странке.

СНС је у саопштењу оцијенио да насиље и застрашивање не смију бити средство политичке борбе и позвао политичке актере да осуде овакав вид понашања.

За сада у достављеном материјалу нема независне потврде свих околности догађаја, а надлежни органи треба да утврде шта се тачно догодило и ко је одговоран.

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Тагови :

Александар Вучић

Ангелина Вучић

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