Зашто је љубав послије 40. године најстабилнија

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Док су двадесете често обиљежене бурним емоцијама и идеализовањем партнера, а тридесете великим очекивањима, љубав послије четрдесете доноси сасвим другачију врсту блискости.
Мање је драме, а више повјерења, разумијевања и унутрашњег мира. Управо зато многи вјерују да су зрелије године право вријеме за најквалитетније љубавне везе. Ево и зашто:
У младости се често заљубљујемо у представу о некоме, умјесто у особу каква заиста јесте. Послије четрдесете, животно искуство нас учи да савршени људи не постоје.
БиХ
Забијелио снијег на појединим планинама у БиХ
Партнера прихватамо са свим његовим врлинама, манама и прошлошћу, без потребе да га мијењамо.
Нема више чекања да прођу три дана прије него што се јавите, нити скривања осјећања. Зрели људи отворено говоре шта желе и шта им смета. Таква комуникација гради повјерење и елиминише непотребне неспоразуме.
У млађим годинама многи осјећају притисак да морају што прије да оснују породицу, купе стан или испуне очекивања околине. Послије четрдесете, те друштвене норме имају много мањи утицај. Партнер се бира зато што вам је лијепо заједно, а не зато што "тако треба".
Са годинама људи боље упознају себе, своје жеље и границе. Нестају несигурности које су често присутне у младости, па интимни однос постаје опуштенији, искренији и усмјерен на међусобно задовољство и блискост.
Здравље
Колико воде нам је стварно потребно дневно?
Зреле везе не подразумијевају одрицање од сопственог идентитета. Свако има право на своје вријеме, пријатеље, хобије и простор. Управо међусобно поштовање тих граница доприноси стабилнијем и здравијем партнерству.
Љубав у двадесетим често личи на вожњу ролеркостером, док љубав послије четрдесете више личи на сигурно уточиште. У таквој вези нема потребе за сталним доказивањем, љубомором или страхом од губитка. Умјесто тога, постоји осјећај сигурности, захвалности и међусобне подршке.
На крају, љубав у младости може бити попут пламена који брзо плане и једнако брзо сагори. Љубав послије четрдесете више подсјећа на камин - не гори бурно, али пружа дуготрајну топлину, стабилност и осјећај да сте пронашли мјесто гдје заиста припадате.
(Супержена)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Љубав и секс
19 ч0
Љубав и секс
1 д0
Љубав и секс
3 д0
Љубав и секс
4 д0
Најновије
Најчитаније
13
17
13
13
13
08
12
59
12
56
Тренутно на програму