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Сунце се враћа у Српску: Погледајте прогнозу за сутра

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25.10.2026 14:04

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Сунце се враћа у Српску: Погледајте прогнозу за сутра
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује претежно сунчано вријеме уз малу облачност, док ће јутро у појединим крајевима донијети више облака и понегдје слабу кишу.

Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода, ујутро ће бити претежно облачно на сјеверу и истоку, уз могућност врло слабе кише, док ће на крајњем југу бити углавном ведро. Током дана очекује се постепено разведравање.

Минимална температура ваздуха износиће од два до осам степени, на југу до 11, док ће се дневна температура кретати од 10 до 17 степени, а на југу до 20 степени Целзијусових.

Вјетар ће током дана слабити

У првом дијелу дана дуваће умјерен и појачан сјеверни и сјевероисточни вјетар, који ће у вишим предјелима бити и јак. Током дана очекује се његово слабљење, док ће у Херцеговини већи дио дана дувати умјерена до јака бура.

Данас прохладно и облачно

У већем дијелу Републике Српске и Федерације БиХ данас је било облачно, уз слабу кишу или росуљу током јутра. У другој половини дана облачност се дјелимично смањила, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

У 13.00 часова најхладније је било на Чемерну, гдје је измјерено шест степени, док је у Иван Седлу било седам степени Целзијусових.

Осам степени измјерено је на Сокоцу, у Хан Пијеску и Кнежеву, а 10 степени у Гацку и на Мраковици.

У Бањалуци, Сарајеву, Мркоњић Граду, Рибнику, Српцу, Сребреници и Јајцу измјерено је 11 степени. Добој и Зеница имали су 12 степени, док су Приједор, Рудо, Фоча и Сански Мост забиљежили 13 степени.

У Бијељини, Вишеграду, Новом Граду и Тузли било је 14 степени, у Билећи 16, у Требињу 17, у Неуму 18, а најтоплије је било у Мостару, гдје је измјерено 19 степени Целзијусових.

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