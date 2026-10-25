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Поново гори Хитлерово "Орлово гнијездо": Штета се мјери милионима

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25.10.2026 14:40

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Ватрогасци, пожар
Фото: Pexels

Пожар се током ноћи поново разбуктао у планинском уточишту „Орлово гнијездо“ у јужној Њемачкој, које је некада користио нацистички диктатор Адолф Хитлер, саопштила је у недјељу баварска полиција.

„Поново је горјело до висине просторије“, изјавио је полицијски службеник.

Ватрогасци су упућени на историјску локацију Келштајнхаус, на врху планинског одмаралишта Оберзалцберг, гдје су угасили пламен. Полиција је навела да није необично да се пожар поново разбукта због жара који наставља да тиња након гашења главне ватре.

Велики пожар избио је у „Орловом гнијезду“ у петак увече. Полиција је ухапсила осумњиченог због сумње да је подметнуо пожар. Према наводима тужилаштва, првобитна психијатријска процјена 33-годишњег њемачког држављанина указала је на то да има психичке сметње.

Зграда је у великој мјери уништена, а штета се процјењује на милионе евра. Објекат се од 1952. године користи као ресторан. У петак је, међутим, био затворен, па у пожару нико није повријеђен.

Према подацима локалне туристичке организације у граду Берхтесгадену, Хитлер је „Орлово гнијездо“ посјетио неколико пута како би тамо дочекивао дипломате и друге стране госте.

Ипак, ово уточиште имало је ограничен политички значај, а углавном су га високи нацистички званичници користили за одмор, разоноду и приватне прославе, наводи локално удружење.

Данас се у објекту налази изложба посвећена његовој нацистичкој историји.

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Тагови :

Орлово гнијездо

Адолф Хитлер

пожар

Њемачка

гашење пожара

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