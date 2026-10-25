Путин, Си и Трамп за истим столом? Припреме за могући сусрет већ почеле

Аутор:АТВ редакција
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Припреме за сусрет Владимира Путина, Си Ђинпинга и Доналда Трампа на маргинама самита АПЕК-а у Шенжену, који ће бити одржан 18. и 19. новембра, већ су почеле, изјавио је помоћник предсједника Русије Јуриј Ушаков у интервјуу Павлу Зарубину за „Вести“.
Ушаков је нагласио да билатерални сусрет руског и америчког предсједника на маргинама самита АПЕК-а у Шенжену још није договорен.
„Тај сусрет још нисмо усаглашавали. До сада се говорило о том трилатералном контакту. Ако се два предсједника нађу на истом мјесту, у најмању руку ће се поздравити и поразговарати, сјешће за сто и разговарати током протоколарних догађаја. Дакле, такви велики међународни самити пружају значајне могућности за комуникацију“, нагласио је Ушаков.
Он је додао да ће могућност Путиновог доласка на самит Г20 у Мајамију, на који га је Трамп јавно позвао, зависити од резултата новембарског самита АПЕК-а у Шенжену.
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