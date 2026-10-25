Дивовска олуја паралише дио Европе: Удари вјетра достижу 130 километара на час

Аутор:АТВ редакција
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Снажан циклон захватио је сјеверозапад Европе, доносећи олујне ударе вјетра до 130 километара на час, обилне падавине и високе таласе.
Невријеме је изазвало поремећаје у авио, жељезничком и трајектном саобраћају, док су десетине хиљада домаћинстава остале без електричне енергије.
Олујни систем „Бојело“ погодио је дијелове Велике Британије, укључујући Шкотску, Сјеверну Ирску и сјевер Енглеске, а посљедице невремена осјетиле су се и у другим подручјима уз Сјеверно море.
Метеоролошке службе издале су наранџаста и жута упозорења, уз апел грађанима да избјегавају непотребне изласке и да буду опрезни због опасности од пада грана, цријепова и других предмета које може носити снажан вјетар.
Најтежа ситуација забиљежена је у Шкотској, Сјеверној Ирској и на сјеверу Енглеске, гдје су удари вјетра достизали брзину од 110 до 130 километара на час.
Олуја је изазвала проблеме у свакодневном функционисању, а снажни налети вјетра повећали су ризик од оштећења објеката и обарања стабала.
Због невремена су забиљежена кашњења и отказивања летова на аеродромима у Единбургу, Глазгову и Белфасту. На појединим жељезничким линијама саобраћај је обустављен због оборених стабала и оштећења на пругама.
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Проблеми су захватили и поморски саобраћај. Поједине трајектне линије преко Ирског и Сјеверног мора су обустављене због неповољних услова и таласа који, према доступним извјештајима, мјестимично прелазе шест метара.
Оштећења надземних далековода оставила су више од 30.000 домаћинстава без електричне енергије, док су екипе на терену имале отежан приступ појединим подручјима.
Према наводима из извјештаја, циклон се помјера према Данској, јужним дијеловима Скандинавије и сјеверној Њемачкој, гдје се очекују нови олујни удари вјетра и могући проблеми уз обалу.
Невријеме је већ изазвало штету у дијеловима Њемачке, посебно на сјеверу земље, гдје су забиљежена оборена стабла и потешкоће у саобраћају.
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