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Путин одбацио наводе да Москва стоји иза протеста у Европи

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25.10.2026 12:20

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Руски предсједник Владимир Путин гестикулише током састанка са националном јавном организацијом „Деловая Россия“ (Пословна Русија), одржаног путем видео-конференције у Кремљу у Москви, у четвртак, 15. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool AP

Руски предсједник Владимир Путин одбацио је наводе да Москва стоји иза недавних протеста широм Европе.

"Моја прва реакција када сам ово видио била је изненађење. Рећи да изазивамо масовне протесте у великим европским градовима је потпуно претјеривање, што је, по мом мишљењу, очигледно обичним грађанима европских земаља", рекао је Путин у интервјуу са новинаром "Вести" Павелом Зарубином.

Он је додао да ту нема ништа неочекивано.

"Русија је увијек била оптуживана за сваки смртни гријех", рекао је Путин.

Он је додао да га је изненадило што прва реакција уопште није била антируска, већ антиамеричка.

"Одмах су почели да шире гласине да су догађаји који се одвијају у Европи резултат садашње америчке администрације, њихове подршке десничарским странкама, десничарским покретима", истакао је Путин, напомињући да није очекивао да ће европски лидери критиковати свог главног савезника.

(Срна)

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Тагови :

Протести у Европи

Владимир Путин

Русија

протести у Француској

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