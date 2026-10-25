Аутор:АТВ редакција
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Украјински предсједник Владимир Зеленски наноси далеко више штете стварним интересима америчког предсједника Доналда Трампа него измишљене жалбе на Венецуелу, Кубу и Иран заједно, оцијенио је замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев.
"Шта би Трамп требало да уради са Зеленским? Одговор се може наћи у историји САД. Он једноставно треба да позове министра рата и директора ЦИА и да им наложи да исправе овај несрећни неспоразум", написао је Медведев на "Максу".
Он је додао да је Зеленски "тражио новац и оружје од Трампа, на груб начин, да би водио рат против Русије".
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Штавише, Медведев је примјетио да је Зеленски манипулисао европским лидерима, окрећући их против Трампа и његовог тима на дневној бази.
"Зеленски и његови сарадници бестидно су украли америчка средства, новац који је бивши предсједник САД Џозеф Бајден обезбједио за рат, и наставили да то раде са преосталим износом чак и под Трампом", написао је Медведев.
(Срна)
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