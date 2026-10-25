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Додик: Остварен вишедеценијски сан, завршава се тунел за ХЕ Дабар

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25.10.2026 12:59

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Додик: Остварен вишедеценијски сан, завршава се тунел за ХЕ Дабар
Фото: АТV

Синоћ је избетонирана претпосљедња кампада главног доводног тунела ХЕ Дабар. Сутра се завршава бетонажа посљедње кампадне облоге у тунелу чија је укупна дужина 12.125 метара - навео је предсједник СНСД-а Милорад Додик на Иксу.

То је најдужи хидротехнички тунел на Балкану, каже Додик, и други најдужи у југоисточној Европи.

"Остварен је вишедеценијски сан. Република Српска иде напријед. Честитам неимарима, честитам нашем народу. Имамо чему да се радујемо, имамо чиме да се поносимо", поручио је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

ХЕ Дабар

Република Српска

Тунел

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