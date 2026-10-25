Додик: Остварен вишедеценијски сан, завршава се тунел за ХЕ Дабар

Аутор:АТВ редакција
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Синоћ је избетонирана претпосљедња кампада главног доводног тунела ХЕ Дабар. Сутра се завршава бетонажа посљедње кампадне облоге у тунелу чија је укупна дужина 12.125 метара - навео је предсједник СНСД-а Милорад Додик на Иксу.
То је најдужи хидротехнички тунел на Балкану, каже Додик, и други најдужи у југоисточној Европи.
"Остварен је вишедеценијски сан. Република Српска иде напријед. Честитам неимарима, честитам нашем народу. Имамо чему да се радујемо, имамо чиме да се поносимо", поручио је Додик.
Синоћ је избетонирана претпосљедња кампада главног доводног тунела ХЕ Дабар. Сутра се завршава бетонажа посљедње кампадне облоге у тунелу чија је укупна дужина 12.125 метара. То је најдужи хидротехнички тунел на Балкану и други најдужи у југоисточној Европи.
Остварен је вишедеценијски сан.
Република Српска иде напријед.
Честитам неимарима, честитам нашем народу. Имамо чему да се радујемо, имамо чиме да се поносимо.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 25, 2026
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