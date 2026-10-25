Додик најавио: Формирање Владе Српске и усвајање буџета до краја децембра

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да ће до 20. новембра бити одржана конститутивна сједница Народне скупштине Републике Српске ако потврђени коначни резултати избора буду објављени до 4. новембра, а да ће Република Српска до краја децембра имати формирану Владу.
"До 20. новембра ћемо имати сједницу Народне скупштине, на њој ће се предсједник Републике положити заклетву. Крајем децембра имаћемо, не само формирану Владу, него и усвојен буџет за идућу годину и све оно што раде озбиљне државе, каква смо ми", изјавио је Додик новинарима у Бањалуци.
Он је рекао да је, што се тиче БиХ, то накарада и да ће се показати да ни након ових избора нема политичке воље и јединства у БиХ да она постоји.
"Ми немамо намјеру да правимо ни са ким коалицију, ми само имамо намјеру да, као већински изабрани и подржани политички субјекти из Републике Српске, прихватимо одговорност за Републику Српску, и то ћемо радити у наредној години", нагласио је Додик.
Он је рекао да ће СНСД са ХДЗ-ом одржати партнерство које није против Бошњака, али јесте против њихових политика које су ишле ка унитаризацији, што СНСД-у и ХДЗ-у не одговара.
"Ишли су против Хрвата и њиховог права да бирају, што Хрватима не одговара. Ми желимо, ако хоће, да сједнемо и да разговарамо. За нас је неприхватљиво да је нелегални високи представник донио неке одлуке по којима поступа правосуђе", навео је Додик.
Он је поручио да то све мора да буде повучено и проглашено ништавним, ако се хоће било каква прича.
Говорећи о утврђивању и објављивању резултата општих избора, Додик је рекао да се није ништа ново десило.
"Сад се улази се у вријеме жалби, ништа се неће завршити још за 10 дана. То говори о томе колико је то све фарса, у смислу увођења неких нових технологија", рекао је Додик и додао да то иде неким својим током.
Централна изборна комисија БиХ утврдила је синоћ и објавила резултате општих избора у БиХ 2026. године, који су одржани 4. октобра.
(Срна)
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