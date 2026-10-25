Ловац се спустио 70 метара у дубоку шпиљу да спаси пса

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Предсједник ловачке секције "Рибник" Милорад Смиљанић сишао је у шпиљу дубоку 70 метара недалеко од Вучије пољане, на подручју општине Рибник, да би спасио ловачког пса Астора који је упао у њу.
Члан Ловачког друштва "Рибник" Александар Вртунић рекао је Срни да их је позив за спасавање ловачког пса све дигао на ноге.
"Пријатељи су ме позвали са молбом да спасимо ловачког пса Астора који је упао у дубоку шпиљу. Када смо стигли на лице мјеста и осмотрили јаму запазили смо да првих 15 метара нуди тек благи пад, након чега се терен нагло одсијеца у вертикалу, равно до дна, гдје је пас остао заробљен у мраку и хладноћи", испричао је Вртунић.
Према његовим ријечима, у акцију спасавања се укључило више од 10 људи, али се нико није усудио спустити у јаму, јер се камење непрестано обрушавало.
"У помоћ нам је прискочило Ватрогасно друштво Рибник, које је осигурало опрему, која је спасила ситуацију. Аутомобил с витлом постао је сламка спаса", навео је Вртунић.
Он је додао да је храброст за спуштање у јаму имао само један човјек, предсједник њихове ловачке секције Милорад Смиљанић.
"Овим чином показао је да лов није само хоби, већ и љубав према животињама и сваком живом бићу", исткао је Вртунић.
Он је додао да је у овој борби с временом, природом, као и лошим временским приликама свако дао свој допринос у акцији спасавања.
Вртунић је нагласио да поред искусних ловаца и ватрогасаца посебну пажњу и похвале заслужује дјечак Урош Давидовић који је попут најискуснијег оперативца приносио потребан алат, шпаге и све друго што је било неопходно да би се акција привела крају.
"Акција спасавања пса трајала је три сата, који су изгледали као вјечност за све учеснике", рекао је Вртунић и захвалио свима који су помогли у спасавању пса.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
5 ч2
Градови и општине
9 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
17
11
17
04
17
00
16
53
16
44
Тренутно на програму