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У Требињу до подне гласало око 48 одсто бирача: Гужве на бирачком мјесту

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25.10.2026 12:17

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предсједник бирачког одбора Миодраг Џуџалија
Фото: АТВ

Гласање на бирачком мјесту број 16 у Требињу протиче у најбољем реду, а до 12 часова гласало је око 48 одсто уписаних бирача, изјавио је за АТВ предсједник бирачког одбора Миодраг Џуџалија.

Према његовим ријечима, на овом бирачком мјесту пријављена су 1.222 бирача, од којих је до поднева гласало њих 500.

"Гласање протиче у најбољем реду. Било је гужви, а изашло је више бирача него на претходним изборима", рекао је Џуџалија.

Бирачко мјесто број 16 у Требињу
Бирачко мјесто број 16 у Требињу
АТВ

Он је навео да се дио Херцеговаца који имају пребивалиште у Србији није пријавио за гласање у Требињу.

"Да бисте гласали у Требињу, морате да се пријавите како бисте били на списку", објаснио је Џуџалија.

Бирачко мјесто број 16 отворено је до 20 часова.

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Требиње

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