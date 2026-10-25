Лажним таблицама покушали да заварају полицију: Пријете им озбиљне казне

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Службеници Сектора граничне полиције Црне Горе у двије одвојене акције, у Тузима и Бијелом Пољу, открили су фалсификоване регистарске таблице на два возила и процесуирали осумњичене возаче.
По налогу надлежних државних тужилаца, против возача из Подгорице и држављанина Белгије поднесене су кривичне пријаве због сумње да су починили кривично дјело фалсификовања исправе.
У првом случају, службеници Станице граничне полиције зауставили су и контролисали аутомобил „мерцедес Е270“ са аустријским регистарским таблицама у мјесту Сукурић, на подручју Тузи. Возилом је управљао А. Б. (51) из Подгорице.
Посумњавши у вјеродостојност регистарских ознака, полицијски службеници су, у сарадњи са припадницима Фронтекса, извршили детаљне провјере и потврдили да су таблице фалсификоване.
Возило и возач предати су подгоричкој полицији на даље поступање, преноси Информер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
11
17
04
17
00
16
53
16
44
Тренутно на програму