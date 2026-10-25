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Лажним таблицама покушали да заварају полицију: Пријете им озбиљне казне

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25.10.2026 14:56

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Аутомобил полиције Црне Горе.

Службеници Сектора граничне полиције Црне Горе у двије одвојене акције, у Тузима и Бијелом Пољу, открили су фалсификоване регистарске таблице на два возила и процесуирали осумњичене возаче.

По налогу надлежних државних тужилаца, против возача из Подгорице и држављанина Белгије поднесене су кривичне пријаве због сумње да су починили кривично дјело фалсификовања исправе.

У првом случају, службеници Станице граничне полиције зауставили су и контролисали аутомобил „мерцедес Е270“ са аустријским регистарским таблицама у мјесту Сукурић, на подручју Тузи. Возилом је управљао А. Б. (51) из Подгорице.

Посумњавши у вјеродостојност регистарских ознака, полицијски службеници су, у сарадњи са припадницима Фронтекса, извршили детаљне провјере и потврдили да су таблице фалсификоване.

Возило и возач предати су подгоричкој полицији на даље поступање, преноси Информер.

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Тагови :

Црна Гора

превара

Регистарске таблице

Црна хроника

казне

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