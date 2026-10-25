Ухапшен нападач на мајку Александра Вучића

Аутор:АТВ редакција
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Никола Меденица, који је данас напао Ангелину Вучић, мајку Александра Вучића, ухапшен је у акцији полиције, пише Курир.
Нападач на мајку Александра Вучића задржан је због разбојништва.
Србија
Нападнута мајка Александра Вучића у Београду
Подсјетимо, мајка Александра Вучића, Ангелина, нападнута је данас испред бирачког мјеста на коме је јутрос гласала, нападач јој одузео кесу са намирницама коју је имала код себе.
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