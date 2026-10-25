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Ухапшен нападач на мајку Александра Вучића

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25.10.2026 15:46

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Александар Вучић, носилац листе "Уједињена Србија"
Фото: TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ/bs

Никола Меденица, који је данас напао Ангелину Вучић, мајку Александра Вучића, ухапшен је у акцији полиције, пише Курир.

Нападач на мајку Александра Вучића задржан је због разбојништва.

Александар Вучић

Србија

Нападнута мајка Александра Вучића у Београду

Подсјетимо, мајка Александра Вучића, Ангелина, нападнута је данас испред бирачког мјеста на коме је јутрос гласала, нападач јој одузео кесу са намирницама коју је имала код себе.

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Тагови :

Александар Вучић

Ангелина Вучић

Србија

физички напад

Избори у Србији

Коментари (3)

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