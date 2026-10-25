Избори у Србији: Познато колика је излазност у БиХ до 15 часова

Аутор:АТВ редакција
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До 15.00 часова право да гласа за нови сазив Народне скупштине Србије на бирачким мјестима у БиХ искористило је око 62 одсто пријављених за гласање, речено је Срни из Амбасаде Србије у Сарајеву.
На бирачком мјесту у Амбасади до наведеног времена гласало је 52,80 одсто од 1.339 регистрованих.
Из Амбасаде истичу да изборни процес на пријевременим парламентарним изборима у Србији протиче без проблема на свих 28 бирачких мјеста у БиХ на којима право гласа има око 19.800 гласача.
Уз констатацију да људи на појединим бирачким мјестима стрпљиво чекају у редовима како би остварили бирачко право, напомињу да ће свима који се до 20.00 часова затекну на биралиштима бити омогућено да гласају.
Србија
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Могућност да на бирачким мјестима у БиХ данас гласају за нови сазив Народне скупштине Србије имају држављани Србије који живе или раде у БиХ, те лица са двојним држављанством која су поднијела захтјев за гласање.
Бирачка мјеста отворена су у 7.00 и затварају се у 20.00 часова.
(СРНА)
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