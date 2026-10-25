Кошарац: Република Српска ће ријешити проблем РТРС-а

Аутор:АТВ редакција
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Министар вањске трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац рекао је како је Радио-телевизија Републике Српске симбол за Републику Српску и да су неприхватљиве посљедње судске пресуде које иду на терет овог јавног емитера.
Кошарац сматра да је чињеница да све оно што су наметали високи представници, што је случај и када је у питању јавни РТВ систем у БиХ, потпуно неефикасно и неодрживо.
"Познато је да било каква веза са институцијама на нивоу Федерације БиХ или на нивоу институција БиХ увијек, у правилу, на један неправичан начин кошта институције Републике Српске. Такав случај је и са РТРС-ом. Српска никада ништа није добро добила из Сарајева", истакао је Кошарац.
Он је нагласио да ниво БиХ по правилу кочи Републику Српску у њеним активностима и настојањима, а као примјер навео је и РТРС и правосуђе.
"Ми смо више пута указивали да имамо отуђен центар моћи, да имамо људе који апсолутно ништа не разумију, изван потребе да се додворе неким тамо тијелима у Сарајеву који бирају судије и тужиоце. Вјерујем да ћемо кроз будућа дешавања у институцијама БиХ ријешити одређена питања", закључио је Кошарац.
Изразио је увјерење да су капацитети Републике Српске такви да ће се наћи адекватно рјешење за РТРС.
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