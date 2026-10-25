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Кошарац: Република Српска ће ријешити проблем РТРС-а

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25.10.2026 15:44

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Фото: ATV

Министар вањске трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац рекао је како је Радио-телевизија Републике Српске симбол за Републику Српску и да су неприхватљиве посљедње судске пресуде које иду на терет овог јавног емитера.

Кошарац сматра да је чињеница да све оно што су наметали високи представници, што је случај и када је у питању јавни РТВ систем у БиХ, потпуно неефикасно и неодрживо.

"Познато је да било каква веза са институцијама на нивоу Федерације БиХ или на нивоу институција БиХ увијек, у правилу, на један неправичан начин кошта институције Републике Српске. Такав случај је и са РТРС-ом. Српска никада ништа није добро добила из Сарајева", истакао је Кошарац.

Он је нагласио да ниво БиХ по правилу кочи Републику Српску у њеним активностима и настојањима, а као примјер навео је и РТРС и правосуђе.

"Ми смо више пута указивали да имамо отуђен центар моћи, да имамо људе који апсолутно ништа не разумију, изван потребе да се додворе неким тамо тијелима у Сарајеву који бирају судије и тужиоце. Вјерујем да ћемо кроз будућа дешавања у институцијама БиХ ријешити одређена питања", закључио је Кошарац.

Изразио је увјерење да су капацитети Републике Српске такви да ће се наћи адекватно рјешење за РТРС.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сташа Кошарац

РТРС

БХРТ

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