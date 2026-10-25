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Познато када ће бити објављени први прелиминарни резултати избора у Србији

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25.10.2026 15:30

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Гласачка кутија за избор народних посланика на парламентарним изборима у Србији, 25.10.2026.
Фото: TANJUG/ Ministarstvo privrede/ bg

Прве процјене резултата ванредних парламентарних избора у Србији очекују се вечерас између 21.30 и 22 сата. Подаци ће потом бити ажурирани уживо, све до објављивања прелиминарне процјене изборних резултата и пројекције распод‌јеле мандата.

Прве процјене резултата ванредних парламентарних избора у Србији очекују се вечерас између 21.30 и 22 сата. Подаци ће потом бити ажурирани уживо, све до објављивања прелиминарне процјене изборних резултата и пројекције распод‌јеле мандата.

Центар за слободне изборе и демократију (ЦеСИД) и ИПСОС Србија објављују процене излазности у пет термина, на основу пресека података, током цијелог дана. Посљедњи пресјек ће бити у 19 часова. За ову прилику је припремљен стратификован узорак од 750 бирачких мјеста, са којих се током дана прикупљају подаци о излазности, а током вечери и подаци о изборним резултатима, наводи се на сајту ЦеСИД-а, пише Блиц.

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Организоваће паралелно бројање гласова и први ће увече, како је наведено, објавити процјене излазности и изборних резултата парламентарних избора.

ЦеСИД наводи и да ће током изборног дана редовно извјештавати и о уоченим изборним неправилностима.

Они наводе да ће прелиминарне процене изборних резултата бити објављене тек када анализа прикупљених података покаже да су довољно поуздане и стабилне, односно да евентуалне накнадне корекције не могу у значајној мјери да промене слику изборних резултата. Поузданост процјена и одговорно информисање јавности ће имати предност у односу на брзину објављивања резултата.

Као и претходних година, ЦеСИД прати читав изборни процес и током изборног дана обавештавати јавност путем интернет презентације, друштвених мрежа, саопштења и изјава за медије. Након избора, јавности ће бити представљени и прелиминарни и финални извјештај посматрачке мисије.

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Избори у Србији 2026

Избори у Србији

Србија

Ванредни избори у Србији

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