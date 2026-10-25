Познато када ће бити објављени први прелиминарни резултати избора у Србији

Аутор:АТВ редакција
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Прве процјене резултата ванредних парламентарних избора у Србији очекују се вечерас између 21.30 и 22 сата. Подаци ће потом бити ажурирани уживо, све до објављивања прелиминарне процјене изборних резултата и пројекције расподјеле мандата.
Прве процјене резултата ванредних парламентарних избора у Србији очекују се вечерас између 21.30 и 22 сата. Подаци ће потом бити ажурирани уживо, све до објављивања прелиминарне процјене изборних резултата и пројекције расподјеле мандата.
Центар за слободне изборе и демократију (ЦеСИД) и ИПСОС Србија објављују процене излазности у пет термина, на основу пресека података, током цијелог дана. Посљедњи пресјек ће бити у 19 часова. За ову прилику је припремљен стратификован узорак од 750 бирачких мјеста, са којих се током дана прикупљају подаци о излазности, а током вечери и подаци о изборним резултатима, наводи се на сајту ЦеСИД-а, пише Блиц.
Србија
До 14 часова гласало 46,4 одсто бирача: Излазност знатно већа него 2023. године
Организоваће паралелно бројање гласова и први ће увече, како је наведено, објавити процјене излазности и изборних резултата парламентарних избора.
ЦеСИД наводи и да ће током изборног дана редовно извјештавати и о уоченим изборним неправилностима.
Они наводе да ће прелиминарне процене изборних резултата бити објављене тек када анализа прикупљених података покаже да су довољно поуздане и стабилне, односно да евентуалне накнадне корекције не могу у значајној мјери да промене слику изборних резултата. Поузданост процјена и одговорно информисање јавности ће имати предност у односу на брзину објављивања резултата.
Као и претходних година, ЦеСИД прати читав изборни процес и током изборног дана обавештавати јавност путем интернет презентације, друштвених мрежа, саопштења и изјава за медије. Након избора, јавности ће бити представљени и прелиминарни и финални извјештај посматрачке мисије.
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