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До 14 часова гласало 46,4 одсто бирача: Излазност знатно већа него 2023. године

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25.10.2026 14:20

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Парламентарни избори у Србији.
Фото: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Према процјени ИПСОС-а и Цесида, на основу 84,5 одсто обрађеног узорка, до 14 часова на ванредним парламентарним изборима у Србији је гласало 46,4 одсто бирача.

На претходним парламентарним изборима, одржаним 17. децембра 2023. године, до истог времена гласало је 32,2 одсто бирача.

Према овим подацима, овогодишња излазност до 14 часова већа је за 14,2 процентна поена у односу на изборе из 2023. године.

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Тагови :

Избори у Србији

Избори у Србији 2026

Ванредни избори у Србији

Излазност на изборима

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