До 14 часова гласало 46,4 одсто бирача: Излазност знатно већа него 2023. године

Аутор:АТВ редакција
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Према процјени ИПСОС-а и Цесида, на основу 84,5 одсто обрађеног узорка, до 14 часова на ванредним парламентарним изборима у Србији је гласало 46,4 одсто бирача.
На претходним парламентарним изборима, одржаним 17. децембра 2023. године, до истог времена гласало је 32,2 одсто бирача.
Према овим подацима, овогодишња излазност до 14 часова већа је за 14,2 процентна поена у односу на изборе из 2023. године.
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