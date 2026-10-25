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До 13 часова гласало 41,3 одсто, знатно више него 2023.

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25.10.2026 13:30

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У Србији су у 7.00 сати почели ванредни парламентарни избори, на којима ће грађани бирати 250 посланика новог сазива Скупштине Србије.
Фото: ТANJUG/ RADE PRELIĆ

На ванредним парламентарним изборима у Србији до 13 часова гласало је 41,3 одсто бирача, што је за 14,7 процентних поена више него у исто вријеме на изборима 2023. године, показују подаци организације ЦРТА.

Према подацима ове посматрачке организације, на парламентарним изборима одржаним 17. децембра 2023. године излазност до 13 часова износила је 26,6 одсто.

Претходно, Републичка изборна комисија (РИК) саопштила је да је до 12 часова на данашњим изборима гласало 34,55 одсто бирача, док је у истом периоду 2023. године излазност износила 21,33 одсто.

То значи да је, према подацима РИК-а, излазност до поднева била већа за 13,22 процентна поена у односу на претходне парламентарне изборе.

Податке РИК-а саопштио је вршилац дужности директора Републичког завода за статистику Бранко Јосиповић на конференцији за новинаре.

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Тагови :

Србија

Избори у Србији 2026

Избори у Србији

Ванредни избори у Србији

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