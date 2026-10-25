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Гужве на више граничних прелаза, ево гдје се најдуже чека

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25.10.2026 16:23

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Гранични прелаз Градина - излаз из Републике Српске
Фото: АМС РС

На граничним прелазима Градина, Брод, Свилај и Орашје појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ, а на граничном прелазу Градишка/Горњи Варош гужва је у оба смјера.

На осталим граничним прелазима задржавања за путничка возила нису дужа од 30 минута, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.

На већини путева саобраћај се одвија по мјестимично влажним коловозима, без застоја и посебних ограничења.

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Из АМС подсјећају да од првог новембра на снагу ступа законска обавеза посједовања зимске опреме на путевима у БиХ.

(СРНА)

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Тагови :

Гранични прелаз

АМС РС

гужве на граници

саобраћај

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