Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На граничним прелазима Градина, Брод, Свилај и Орашје појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ, а на граничном прелазу Градишка/Горњи Варош гужва је у оба смјера.
На осталим граничним прелазима задржавања за путничка возила нису дужа од 30 минута, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.
На већини путева саобраћај се одвија по мјестимично влажним коловозима, без застоја и посебних ограничења.
БиХ
Познато колика је излазност у БиХ до 15 часова
Из АМС подсјећају да од првог новембра на снагу ступа законска обавеза посједовања зимске опреме на путевима у БиХ.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
3 ч1
Градови и општине
5 ч2
Градови и општине
9 ч0
Најновије
Најчитаније
17
11
17
04
17
00
16
53
16
44
Тренутно на програму