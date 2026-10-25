Хрвати открили зашто заобилазе месо из супермаркета, ево гдје пазаре

Аутор:АТВ редакција
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Све више потрошача у Хрватској пажљиво бира какво месо купује и шта се на крају налази у њиховим оброцима. Док је запаковано месо из супермаркета многима и даље најбржи и најпрактичнији избор, други повјерење поклањају искључиво месарама - у потрази за свјежијим комадима, информацијама о поријеклу и начину обраде.
Међутим, препознати квалитетно и свјеже месо уопште није лак задатак. Чак и када купци детаљно загледају комаде у радњи, изгледе их често може преварити.
"То је доста тешко визуелно препознати, већ ће купац моћи да препозна тек по укусу и када је храна готова. Знам да је тада касно, али тешко је купцу то објаснити, било визуелно било овако, разговором. Кад видим комад меса, могу да посумњам, али док га не узмем у своје руке и детаљно погледам, ја то не могу да раскринкам, а камоли купац који не држи свјеже месо сваког дана у својим рукама."
Коментари на друштвеним мрежама и форумима попут Редита показују да међу купцима важи неписано правило — предност увијек имају локалне месаре.
Највеће критике грађани упућују на рачун пакованог млевеног меса из супермаркета:
Млевење пред очима купца: Многи инсистирају да се месо меље искључиво пред њима, како би били сигурни да не добијају отпатке, жиле и непожељне дијелове којих радња жели да се ријеши.
Сумња у квалитет: Поједини купци тврде да се за паковано млевено месо користе старији комади који се више не могу продати у комаду, помијешани са ледом. "У супермаркетима је старо месо. Млевено месо је од комада које више не могу продати колико је лоше и још помијешано с мљевеним ледом. Отрови", написао је један од кометнатора.
Поред месара, дио потрошача иде и корак даље, па цјелокупно месо набавља директно од провјерених локалних произвођача, пријатеља и пољопривредних газдинстава (ОПГ). На тај начин, како наводе, тачно знају ко је и како гајио стоку, као и када је извршено клање.
Ипак, нису сви купци искључиви. Неки за свакодневне потребе и даље без проблема купују у великим трговинским ланцима.
Један корисник Редита подијелио је искуство из разговора са дугогодишњим месаром који је радио на различитим мјестима — од ресторана до продавница. Према његовим ријечима, месара у склопу једног великог супермаркета на познатој туристичкој локацији (у дијелу за припрему меса иза шалтера) била је најчистија и најуреднија у којој је икада радио. Због тога многи закључују да, иако нагињу локалним месарама, немају проблем да квалитетан комад меса пазаре и у супермаркету.
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