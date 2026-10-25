Јанша: Словенија назадовала на ниво из 2008. године

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Словеначки премијер Јанез Јанша изјавио је данас да је Словенија након стицања независности 1991. године била на правом путу да оствари успјех, али да је потом услиједио период пропуштених прилика.
Он је током говора у Коперу поводом Дана суверенитета оцијенио да је стицање словеначке независности било резултат дуготрајне борбе нације да истраје и очува свој језик и идентитет, пренијела је агенција СТА.
Према његовим ријечима, земља је много постигла, укључујући улазак на изазовна западна тржишта и остваривање циљева придруживања ЕУ и НАТО-у.
"Понекад се чини да нисмо у потпуности свјесни шта смо постигли у првом полувремену након независности. Друго полувријеме било је пуно пропуштених прилика, великих грешака и напора да се оне исправе", рекао је он.
Свијет
Хрват се посвађао са особљем Рајанера па споменуо бомбу, ухапшен је на Малти
Додао је да је Словенија тренутно на нивоу на којем је била још 2008. године.
"Ово назадовање је резултат година клизања назад у систем привилегија, политичких злоупотреба правосуђа, очигледних кршења уставног поретка и политике искључења", тврди Јанша.
Казао је да се Словенија сада суочава са изазовом да закорачи напријед и добије нови замах, пренио је Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
11
17
04
17
00
16
53
16
44
Тренутно на програму