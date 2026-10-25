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Јанша: Словенија назадовала на ниво из 2008. године

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25.10.2026 16:38

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Јанша: Словенија назадовала на ниво из 2008. године
Фото: Tanjug/AP/Omar Havana

Словеначки премијер Јанез Јанша изјавио је данас да је Словенија након стицања независности 1991. године била на правом путу да оствари успјех, али да је потом услиједио период пропуштених прилика.

Он је током говора у Коперу поводом Дана суверенитета оцијенио да је стицање словеначке независности било резултат дуготрајне борбе нације да истраје и очува свој језик и идентитет, пренијела је агенција СТА.

Према његовим ријечима, земља је много постигла, укључујући улазак на изазовна западна тржишта и остваривање циљева придруживања ЕУ и НАТО-у.

"Понекад се чини да нисмо у потпуности свјесни шта смо постигли у првом полувремену након независности. Друго полувријеме било је пуно пропуштених прилика, великих грешака и напора да се оне исправе", рекао је он.

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Додао је да је Словенија тренутно на нивоу на којем је била још 2008. године.

"Ово назадовање је резултат година клизања назад у систем привилегија, политичких злоупотреба правосуђа, очигледних кршења уставног поретка и политике искључења", тврди Јанша.

Казао је да се Словенија сада суочава са изазовом да закорачи напријед и добије нови замах, пренио је Тан‌југ.

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Тагови :

Словенија

Јанез Јанша

премијер

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