Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Мина Костић је примљена на Клинику за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић" крајем маја 2026. године, а из болнице је изашла 23. јуна 2026. године након скоро мјесец дана лијечења.
Она је сада, неколико мјесеци касније, проговорила о том периоду који је био изузетно тежак за њу.
Мина је открила како се данас осјећа и истакла да је њеном вјеренику Касперу тада било веома тешко.
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"Никад боље сам, одлично, оживјела сам. Касперу је било тешко, поготово што је путовао из Америке да буде поред мене. Он је једва чекао сваког дана да буде пола два да дође у болницу, поднео је то стојички. Кад се то десило, он је сутрадан дошао. Дешава се то, превазишла сам све то. Моје године, имам 51 годину, та менопауза, па ме је све саставило. Кћерка је знала да је све океј, зна она да је мама јака, виђале смо се. Каспер ми је стално преносио, био је уз мене, буде по два сата и преко тога. Желим да се захвалим свим људима који су били уз мене, не бих жељела никоме да се деси, живимо у стресном времену", започела је Мина у "Премијери".
Она је открила како је пребродила тежак период.
"Уз Бога, молитве и љубав сам све преживјела. Колеге су чуле да сам тамо, сви су ме подржавали. Ја ништа нисам знала, Каспер ми није причао ништа шта се дешавало напољу. Алкохол не конзумирам, спортски сам тип", казала је она.
"Послије тога сам отишла на море и била на мору мјесец дана, Каспер је био уз мене, уживала сам. Као пријатељ и као човјек кога волим, као муж, Каспер ми значи све. Помаже ми доста око наступа, Инстаграма, Јутјуба, све он то ради. После свега кроз шта сам прошла заслужила сам да имам њега поред себе. Он је и даље мој вјереник и будући супруг, планирамо свадбу, планирам доста колега да позовем. Нисам ништа планирала, али ће бити нешто добро и опуштено", рекла је Мина Костић, пише Гранд.
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