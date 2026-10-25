Аутор:АТВ редакција
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У Београду је, послије краће болести, преминуо Зоран Тутуновић Тутун, музички продуцент, композитор и аранжер, који је током богате каријере сарађивао са бројним познатим именима српске музичке сцене.
Тутун је припадао оној генерацији музичких стваралаца чији је рад био неизоставан дио велике естрадне машинерије, али и много више од тога. Био је један од људи из сјенке који су обликовали звук домаће народне музике, сарађујући са бројним највећим именима наше сцене. Његов професионални пут обиљежиле су хиљаде аранжмана и сарадње са пјевачима различитих генерација, а о његовом искуству и мјесту у музичком свијету говори и податак да су му колеге приписивале више од 300 хитова.
Радио је са именима која су обиљежила деценије домаће естраде, од Милета Китића и Недељка Бајића Баје до многих других великих и популарних извођача. Његов стваралачки траг препознаје се у сарадњама са бројним пјевачима народне музике, а његово име везује се и за пројекте који су настајали у сарадњи са најпознатијим ауторима и продуцентима српске сцене.
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Посебно мјесто у његовом животу и раду заузимало је кумство и пријатељство са Недељком Бајићем Бајом. Њихова сарадња била је много више од повременог сусрета у студију. Тутун је аранжирао читаве албуме и велике дијелове Бајиног опуса, међу којима је и албум "Чежња, страст и мржња", на којем је потписао аранжмане свих 16 пјесама.
О његовом професионалном путу свједочи и сарадња са новијим генерацијама извођача. За пјесму "100 свирача", коју изводи Немања Николић, Тутун је потписао музику и аранжман, док је текст написала његова супруга Елеонора Баруџија.
И у том примјеру препознаје се оно што је обиљежило његов живот - музика као професија, али и као простор заједништва, стварања и љубави, пишу Новости.
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