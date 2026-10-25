Преокрет пред састанак НБА Европе и Евролиге!

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Нова недеља могла би да буде веома важна за пројекат НБА Европа, али према најновијим информацијама неће сви евролигашки гиганти учествовати на најављеном састанку у Лондону.
"Скај Спортс" је претходно објавио да би представници ПСЖ-а, Бајерна, Милана, Барселоне и Реал Мадрида требало да разговарају са представницима НБА у Лондону, гдје ће у понедјељак бити одржана церемонија додјеле Златне лопте.
Међутим, каталонски "Спорт" сада наводи да Барселона и Бајерн неће учествовати на састанку.
Према информацијама "Еурохупса", оба клуба остају чврсто уз став који су власници Евролиге заузели на састанку у Кому, када је одбијен приједлог НБА за сарадњу.
Са друге стране, ситуација са Реал Мадридом је другачија.
Наводи се да је управо мадридски клуб од свих евролигаша најспремнији да настави директан дијалог са НБА око новог европског пројекта.
"Спорт" је објавио и детаље понуде коју је НБА представила клубовима-акционарима Евролиге.
Према тим информацијама, укупна понуда за евролигашке акционаре износила је 520 милиона евра, али би сваки клуб истовремено морао да плати чак 400 милиона евра као улазну накнаду за прикључивање новом пројекту.
Због тога се у извјештају наводи да би постојећи евролигашки клубови практично добили само повољније услове за улазак у ново такмичење, а не финансијски пакет који би њихов прелазак учинио нарочито привлачним.
Таква финансијска конструкција наводи се као један од главних разлога због којих су клубови Евролиге одбили први приједлог НБА.
"Спорт" додаје да Реал Мадрид показује веће интересовање и због сличности НБА пројекта са некадашњом идејом фудбалске Суперлиге, пројекта који је управо мадридски клуб снажно подржавао.
НБА, упркос неуспјеху првих преговора са Евролигом, наставља да ради на покретању нове европске лиге, док ће наредни разговори показати да ли ће највећи клубови Старог континента наставити заједнички пут кроз Евролигу или ће неко ипак озбиљније отворити врата НБА пројекту.
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