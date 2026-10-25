Врхунац хаоса у Француској: Ухапшено више од 1.300 људи

Аутор:АТВ редакција
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Француске власти ухапсиле су више од 1.300 људи од почетка таласа протеста због високих трошкова живота, док је у сукобима повређено 53 припадника снага безбједности.
Ипак, последњи протестни скупови протекли су уз знатно мање пљачки и пожара него током првог викенда мобилизације, саопштило је француско Министарство унутрашњих послова.
Према подацима министарства, од почетка демонстрација ухапшено је укупно 1.314 људи, а велики број хапшења извршен је у суботу, 24. октобра, преноси француска телевизија БФМ, преноси Euronews.
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"Предвиђање и претходно позиционирање система, као и агилност и мобилност у вожњи, омогућили су спречавање већине акција усмјерених на људе или имовину", саопштило је Министарство унутрашњих послова по завршетку ноћи.
Показатељи материјалне штете такође су знатно нижи него током прве "мобилизације" против високих трошкова живота.
Током посљедњих протеста опљачкана су 24 предузећа, док су претходне недјеље забиљежена 1.522 таква случаја.
Разлика је примјетна и када је ријеч о пожарима. Службе су у суботу, 24 октобра, интервенисале 75 пута, у поређењу са 2.025 интервенција забиљежених 17. октобра.
Caen, Francia. Un grupo de ultraderecha ataca y provoca a los manifestantes justo delante del cordón policial. Cuando los manifestantes se defienden carga la policía. Más explicito no puede ser. https://t.co/aDnS56DW4U— 🏴☠️ 𝕀 𝔸𝕘𝕒𝕚𝕟𝕤𝕥 𝕀 🇵🇸 🇻🇪 (@eleptric) October 25, 2026
Упркос смањењу броја инцидената, француско Министарство унутрашњих послова упозорава на присуство радикалних група на протестима.
Према наводима Министарства, циљ тих група био је "подстицање напада на снаге унутрашње безбједности или на људе и имовину".
Министарство унутрашњих послова прецизирало је да је ниво насиља радикалних група остао исти као претходне недјеље, иако су укупна штета и број интервенција били мањи.
На демонстрацијама одржаним у суботу учествовало је, према процјенама министарства, 410.000 људи, међу којима 110.000 у Паризу.
Током првог викенда мобилизације на улице је изашло око 550.000 демонстраната.
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