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Хрват се посвађао са особљем Рајанера па споменуо бомбу, ухапшен је на Малти

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25.10.2026 16:09

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Кофер и торба у чекаоници на аеродрому.
Фото: Pixabay

Хрват стар 61 годину ухапшен је на Малти након што је током расправе са особљем Рајанера због превеликог ручног пртљага споменуо бомбу, објавио је данас хрватски Индекс.

Инцидент се догодио у петак док је путник чекао да се укрца, а када су му запослени из авио компаније рекли да његова торба има веће димензије од дозвољених, он је рекао "Није као да је бомба унутра, након чега је ухапшен и одмах одведен пред суд.

На почетку рочишта он је рекао да жели да призна кривицу, али након питања судије признао је да не разуме у потпуности шта такво признање значи и да му је то први сусрет са судом, на шта је судија рекла да не прихвата признање јер није уверена да оптужени разуме природу оптужби и последице признања кривице.

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Након тога одређен му је притвор до наставка судског процеса.

То није први пут да су путници кажњени због сличне ситуације - у јулу прошле године условну казну је добио држављанин Италије због сличног коментара, као и држављанин Словеније због "шале" о бомби током расправе због ручног пртљага, пише Индекс.

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Тагови :

хапшење

Малта

Рајанер

инцидент

Бомба

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