Хрват се посвађао са особљем Рајанера па споменуо бомбу, ухапшен је на Малти

Аутор:АТВ редакција
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Хрват стар 61 годину ухапшен је на Малти након што је током расправе са особљем Рајанера због превеликог ручног пртљага споменуо бомбу, објавио је данас хрватски Индекс.
Инцидент се догодио у петак док је путник чекао да се укрца, а када су му запослени из авио компаније рекли да његова торба има веће димензије од дозвољених, он је рекао "Није као да је бомба унутра, након чега је ухапшен и одмах одведен пред суд.
На почетку рочишта он је рекао да жели да призна кривицу, али након питања судије признао је да не разуме у потпуности шта такво признање значи и да му је то први сусрет са судом, на шта је судија рекла да не прихвата признање јер није уверена да оптужени разуме природу оптужби и последице признања кривице.
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Након тога одређен му је притвор до наставка судског процеса.
То није први пут да су путници кажњени због сличне ситуације - у јулу прошле године условну казну је добио држављанин Италије због сличног коментара, као и држављанин Словеније због "шале" о бомби током расправе због ручног пртљага, пише Индекс.
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