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Ибрахиму Хандановићу одређен притвор: Службеник КПЗ-а Зеница иза решетака установе у којој ради

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25.10.2026 17:04

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Ибрахиму Хандановићу одређен притвор: Службеник КПЗ-а Зеница иза решетака установе у којој ради
Фото: Društvene mreže

Општински суд у Зеници одредио је једномјесечни притвор 29-годишњем Ибрахиму Хандановићу, запосленом у Казнено-поправном заводу (КПЗ) затвореног типа Зеница, након чега је спроведен управо у притворску јединицу установе у којој ради, потврђено је за Кликс.

Притвор је одређен због сумње да је починио кривично дјело „неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога“, потврђено је за Кликс.

Хандановић, који је уједно био и у пратњи директора КПЗ-а Зеница Русмира Исака, ухапшен је у четвртак увече у Зеници након драматичне полицијске потјере.

Према званичном саопштењу Управе полиције Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона (МУП ЗДК), полицијски службеници су око 20 часова покушали да зауставе и контролишу аутомобил „фолксваген туарег“ (Volkswagen Touareg), којим је управљао Хандановић.

Ибрахим Хандановић

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Међутим, осумњичени се оглушио о наредбе полиције, нагло убрзао и дао се у бијег. Током потјере полицајци су примијетили како осумњичени из аутомобила у покрету одбацује непознати предмет.

Накнадним прегледом терена утврђено је да је ријеч о паковању са око једним килограмом марихуане.

Из МУП-а ЗДК потврдили су да је одмах након заустављања у возилу уочен и обезбијеђен пиштољ са оквиром и 15 метака, као и оружни лист издат на име осумњиченог.

Ибрахим Хандановић

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На основу наредбе Општинског суда у Зеници, полиција је потом извршила детаљан претрес аутомобила, као и стана у Травничкој цести који осумњичени користи.

Том приликом привремено су одузети пиштољ и муниција, оружни лист, два мобилна телефона, као и други предмети и трагови који се могу довести у везу са извршењем кривичног дјела и који ће служити као доказни материјал у даљем току поступка.

Након што је вијест доспјела у јавност, огласио се и директор КПЗ-а Зеница Русмир Исак, поручивши да је шокиран и згрожен цијелим случајем, те да се у потпуности ограђује од поступака свог запосленог.

Исак је нагласио да Хандановић радни однос у зеничком затвору није засновао током његовог мандата, већ за вријеме претходне управе Завода.

Поручио је да очекује од правосудних и полицијских органа да професионално и без изузетка расвијетле све околности случаја, те да казне свакога ко крши закон, без обзира на функцију или радно мјесто.

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Тагови :

Ибрахим Хандановић

Русмир Исак

КПЗ Зеница

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