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Добре вијести за Ђоковића, Фокина се повукао са турнира у Базелу

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25.10.2026 17:46

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Новак Ђоковић из Србије реагује током полуфиналног меча мушког сингла против Данила Медведева из Русије на тениском турниру China Open у Пекингу, у понедјељак, 5. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Achmad Ibrahim

Алехандро Давидович Фокина је одлучио да се повуче са турнира у Базелу!

Шпански тенисер неће наступити на турниру серије 500 на којем би био један од фаворита с обзиром на посљедњи Мастерс на којем је наступао. Подсјетимо, Фокина је у Шамгају освојио своју прву велику титулу, пошто је у финалу савладао свог талентованог земљака Рафаела Ходара.

Није ово прво одустајање у Базелу, пошто је претходно Александер Бублик био тај који је морао да се повуче због повреде. Тако је на неки начин и Новак Ђоковић добио добре вијести, јер се конкуренција смањује и могао би Србин да се нада добрим резултатима из Швајцарске.

Подсјетимо, Новак ће навијати против Ходара на овом турниру, јер је Ђоковић више од 300 бодова у заостатку за Шпанцем када је у питању трка за Завршни мастерс у Торину. Ноле је изразио жељу да игра тај турнир, а мораће да буде на висини задатка и у Базелу, али и Паризу, као и да се нада нешто лошијим резултатима својих конкурената.

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Тагови :

Новак Ђоковић

Алехандро Давидович Фокина

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