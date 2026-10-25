Добре вијести за Ђоковића, Фокина се повукао са турнира у Базелу

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Алехандро Давидович Фокина је одлучио да се повуче са турнира у Базелу!
Шпански тенисер неће наступити на турниру серије 500 на којем би био један од фаворита с обзиром на посљедњи Мастерс на којем је наступао. Подсјетимо, Фокина је у Шамгају освојио своју прву велику титулу, пошто је у финалу савладао свог талентованог земљака Рафаела Ходара.
Није ово прво одустајање у Базелу, пошто је претходно Александер Бублик био тај који је морао да се повуче због повреде. Тако је на неки начин и Новак Ђоковић добио добре вијести, јер се конкуренција смањује и могао би Србин да се нада добрим резултатима из Швајцарске.
Подсјетимо, Новак ће навијати против Ходара на овом турниру, јер је Ђоковић више од 300 бодова у заостатку за Шпанцем када је у питању трка за Завршни мастерс у Торину. Ноле је изразио жељу да игра тај турнир, а мораће да буде на висини задатка и у Базелу, али и Паризу, као и да се нада нешто лошијим резултатима својих конкурената.
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